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“التخطيط”: رد الوزير العسعس حول رفع الضرائب أخرج عن سياقه

منذ ساعتين

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عمان- أوضحت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن رد الوزير على السؤال الذي وجه له أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقد في رئاسة الوزراء حول إن كان هناك نية للحكومة لرفع الضرائب، قد أخرج من سياقه.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن وزير التخطيط والتعاون الدولي كان قد أجاب أنه ليس هناك نية لرفع الضرائب، ولضمان تحقيق ذلك تسعى الحكومة أن تغطي إيراداتها المحلية نفقاتها الجارية وأن افضل وسيلة لذلك هو الالتزام بمحاربة التهرب الضريبي الذي يشكل جريمة بحق الوطن وغبنا بحق الغالبية العظمى من الأردنيين الملتزمين بواجباتهم وفقا لمنظومة الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور. (بترا)

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