التخليص على 28 سيارة كهربائية فقط في أيلول

عمان – الغد- أعلنت هيئة مستثمري المناطق الحرة اليوم الاثنين عن بيانات المركبات التم التخليص عليها خلال شهر أيلول من العام الجاري، حيث كشفت البيانات عن التخليص على 28 مركبة “كهرباء” فقط خلال الشهر الأخير في منطقة حرة الزرقاء.

وقال رئيس الهيئة محمد البستنجي، ان الأرقام متقاربة من حيث التخليص على المركبات بشكل عام “بنزين وكهرباء وهجينة” حيث سجلت في أب 2302 مركبة، في حين بلغت لشهر أيلول 2443 مركبة.

وأشار البستنجي في الخبر الصحافي الذي أصدره اليوم، الى انه في حال مقارنة عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال شهر أيلول من العام الجاري مع ذات الشهر من العام الماضي فأن حجم التراجع كبير جدا.

وشدد على ان القرارات الحكومية الفجائية والارتجالية هي السبب الرئيسي فيما يحدث بالمنطقة الحرة، معتبرا ان الاستثمار في المناطق الحرة اصبح تحدي كبير نظرا لان الحركة ضعيفة على تخليص المركبات.

ودعا البستنجي الحكومة الى اعادة النظر في قرارتها التي اثرت على المناطق الحرة، منوها الى الهيئة خاطبت رئيس الوزراء عدة مرات للوقوف على أوضاع المناطق الحرة.