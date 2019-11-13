التخليص على 38 سيارة كهربائية فقط الشهر الماضي

عمان- الغد- اعلن رئيس هيئة مستثمريّ المناطق الحرة محمد البستنجي عن احدث الإحصائيات المتعلقة بالتخليص على المركبات “البنزين والهايبرد والكهرباء” وذلك عن شهر تشرين الأول (أكتوبر) ، حيث أظهرت الإحصائيات انه تم التخليص على 38 سيارة كهربائيّة فقط في المنطقة الحرة الزرقاء.

وأشار البستنجي في البيان الذي أصدره اليوم، إلى أن عدد مركبات “الهايبرد” التي تم التخليص عليها في المنطقة الحرة الزرقاء خلال الشهر الماضي بلغت 727 مركبة، في حين بلغت مركبات البنزين والديزل 1801 مركبة، بمجموع كليّ بلغ 2566 مركبة.

وقال انه في حال المقارنة مع الأشهر السابقة، فإن حجم المركبات المخلص عليها يواصل تراجعه بنسب كبيرة نتيجة القرارات الحكوميّة التي أزّمت الوضع في المنطقة الحرة.

إلا ان البستنجي، أشاد بالتوجّه الجديد لوزير الماليّة الدكتور محمد العسعس الذي مُنذ تسلمه مهامه بادر بالاتصال مع الهيئة وطلب حصر كافة التحدّيات التي تواجه المنطقة الحرة.

وكشف البستنجي أن الوزير العسعس حدد اجتماعاً خلال الأسبوع القادم مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة لمناقشة الحلول التي من الممكن أن تحسّن الأوضاع في المنطقة الحرة، في حين أن الهيئة جهزت كتاباً تضمن كافة التفاصيل المتعلقة بأوضاع المنطقة الحرة.

واكد على ان الوزير العسعس يبدي تعاوناً كبيراً مع الهيئة ومطالب مستثمريّ المنطقة الحرة، حيث أشاد البستنجي في هذا النهج، لاسيما وان هذا النهج هو بداية لحلّ المشاكل والتحدّيات التي عصفت بالمنطقة الحرة في الآونة الأخيرة.