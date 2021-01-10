التخليص على 43 ألف مركبة خلال العام الماضي

عمان- قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي، إنه تم التخليص على نحو 43 ألف مركبة للسوق المحلي من المنطقة الحرة – الزرقاء خلال العام الماضي، مقارنة مع 33 ألف مركبة خلال العام 2019، وبارتفاع بلغت نسبته 30 بالمئة.

وأوضح البستنجي في بيان اليوم الأحد، أن التخليص على المركبات ذات محركات البنزين والديزل ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 5 بالمئة لتبلغ 21 ألف مركبة، كما ارتفع التخليص على مركبات “الهايبرد” بنسبة 80 بالمئة، لتبلغ 16500 مركبة هايبرد، مقابل 9200 مركبة في العام 2019.

وبين أنه تم التخليص على 3250 مركبة ذات محرك “كهرباء” خلال عام 2020، مشيرا إلى انه تم إعادة تصدير 67 ألف مركبة خلال العام الماضي.

وقال البستنجي إن حركة التخليص على المركبات شهدت نموّاً خلال العام الماضي بنسبة جيدة رغم الإغلاق الكامل لمدة 50 يوماً للمنطقة الحرة بالزرقاء، عازيا النمو إلى حزمة الحوافز التي منحتها الحكومة لقطاع المركبات أواخر العام 2019.

–(بترا)