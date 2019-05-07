التداول العقاري ينخفض 22 % للثلث الأول

عمان- انخفض حجم التداول في سوق العقار بالمملكة بنسبة 22 بالمئة لنهاية نيسان من العام الحالي إلى 1471 مليون دينار مقارنة مع 1891 مليون دينار للفترة ذاتها من 2018.

وقالت دائرة الأراضي والمساحة في تقريرها حول التداول العقاري الشهري: إن إيرادات الدائرة بلغت 8ر76 مليون دينار بانخفاض نسبته 21 بالمئة مقارنة مع 8ر97 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وحول بيوعات العقار لغير الأردنيين، بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين في الثلث الأول 904 عقارات منها 541 شقة قيمتها التقديرية 7ر95 مليون دينار.

وجاءت الجنسية العراقية في بيوعات الثلث الأول بالمرتبة الأولى بمجموع 248 عقارا، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 194 عقارا، وحملة الوثيقة الغزاوية بالمرتبة الثالثة بمجموع 125 عقارا.

أما من حيث القيمة، جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت 9ر46 مليون دينار بنسبة 49 بالمئة من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بقيمة 6ر8 مليون دينار، وبالمرتبة الثالثة الجنسية الأميركية بقيمة 4ر8 مليون دينار، بينما في المرتبة الرابعة حملة الوثيقة الغزاوية بقيمة 1ر7 مليون دينار.

ويأتي ظهور حملة الوثيقة الغزاوية بين المستثمرين في العقار، بعد التوجيهات الملكية للحكومة للسماح لحملة الجواز الأردني المؤقت بالتملك العقاري.-(بترا)