التداول العقاري ينخفض 16 % الشهر الماضي

عمان- الغد– انخفض حجم التداول في سوق العقار خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي بنسبة 16 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بحجم 398 مليون دينار.

وانخفضت قيمة الإيرادات خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي بنسبة بلغت 17 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ لتبلغ 20,588,960 دينارا، وبارتفاع بلغت نسبته 1 % مقارنة بالشهر السابق من العام نفسه.

وتراجع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت 19 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ ليبلغ 3,581 مليون دينار تقريبا.

وارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي بنسبة بلغت 9 %؛ حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 7 %، في حين ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 10 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وانخفضت قيمة الإيرادات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت18 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ لتبلغ 185,299,261 دينارا.

وتراجع مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت 19 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ ليبلغ 233,951,991 دينارا.

وكذلك انخفضت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي بنسبة بلغت 16 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ لتبلغ 25,994,601 دينار.

وانخفضت قيمة إعفاءات الشقق خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت 24 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ لتبلغ 48,652,730 دينارا.

فيما تراجعت قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي بنسبة بلغت 13 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ لتبلغ 5,405,641 دينارا.

وانخفضت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت 20 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث بلغت 175,526,855 دينارا.

وهبطت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي بنسبة بلغت41 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ حيث بلغت 20,662,925 دينارا.

وانخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت5 %؛ حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت10 %، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي: 2,497 عقارا، منها 1,473 شقة و1,024 أرضا، مساحتها 217,494 مترا مربعا للشقق و14,169,976 مترا مربعا للأراضي، قيمتها التقديرية 175,526,855 دينارا، بانخفاض بلغت نسبته20 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق: منها 111,367,329 دينارا بنسبة 63 % للشقق، و64,159,527 دينارا بنسبة37 % للأراضي.

أما من حيث القيمة فقد جاءت الجنسية العراقية أيضا بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت 67,711,730 دينارا بنسبة بلغت 39 % من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية بـ25,771,493 دينارا وبنسبة بلغت 15 %، وبالمرتبة الثالثة حملة الوثيقة الغزاوية بـ23,539,241 دينارا بنسبة بلغت 13 %.

فيما بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي: 325 عقارا، منها 187 شقة و138 أرضا، مساحتها 27,561 مترا مربعا للشقق و3,556,023 مترا مربعا للأراضي، قيمتها التقديرية 20,662,925 دينارا، بانخفاض بلغت نسبته41 % مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق: منها 12,276,700 دينار بنسبة 59 % للشقق، و8,386,225 دينارا بنسبة 41 % للأراضي.

وجاءت الجنسية السعودية في بيوعات شهر تشرين الأول (أكتوبر) بالمرتبة الأولى بمجموع 72 عقارا، والجنسية العراقية بالمرتبة الثانية وبفارق عقار واحد بمجموع 71عقارا، وثالثا حملة الوثيقة الغزاوية وبفارق عقارين بمجموع 69 عقارا.

أما من ناحية القيمة فقد جاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الأولى بحجم استثمار بلغ 6,785,806 دنانير بنسبة بلغت33 % من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، وحملة الوثيقة الغزاوية بالمرتبة الثانية بـ3,857,709 دنانير بنسبة بلغت 19 %، والجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة بـ3,700,440 دينارا بنسبة بلغت 18 %.

وبلغ إجمالي بيوعات العـقـار في المملكة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 103,871 عقارا، بانخفاض بلغت نسبته 5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، توزعت على 35,815 عقارا في محافظة العاصمة بنسبة 34 %، و68,056 عقارا في باقي المحافظات بنسبة 66 %. كما توزعت بيوعات العقار في محافظة العاصمة على 16,793 شقة، و19,022 أرضا، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على 8,837 شقة و59,219 أرضا.

وبلغ إجمالي معاملات بيع العـقـار في المملكة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي 12,581 عقارا بارتفاع بلغت نسبته 9 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، توزعت على 4,149 عقارا في محافظة العاصمة بنسبة 33 %، و8,432 عقارا في باقي المحافظات بنسبة 67 %. كما توزعت البيوعات في محافظة العاصمة على 1,900 شقة، و2,249 أرضا، في حين توزعت البيوعات في باقي محافظات المملكة على 1,211 شقة و7,221 أرضا.