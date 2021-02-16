التداول عبر الانترنت : أي استراتيجية استثمار تناسب محفظتك

التداول الاجتماعي هو مصطلح حظي بالاهتمام والشهرة في عالم التجارة والتداول عبر الإنترنت، وهو أحد انعكاسات التطورات العصرية التي طرأت على صناعة التجارة الإلكترونية

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يقوم العديد من المتداولين باستخدام كل من التداول الاجتماعي ونسخ استراتيجيات التداول عندما يرغبون في الانخراط في الأسواق دون أن يكون لديهم معرفة مسبقة بكيفية عمل التداول، أو إذا كانوا لا يريدون قضاء ساعات في تحليل الرسوم البيانية والبيانات المالية.

يعتقد كل من المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة أن استخدام معرفة وخبرة الأعضاء النشطين في مجتمعات التداول عبر الإنترنت لتحسين نتائجهم هو أحد أعظم مزايا التداول الاجتماعي.

إن إعطاء المتداولين أساليب جديدة للاستفادة الخبرات الجمعية يعمل على التخلي عن الأسلوب التقليدي لإدارة الأموال بشكل تدريجي، ويشير إلى اندثار تلك الأساليب في المستقبل القريب.

في السطور القادمة، نتناول مفهوم التداول الاجتماعي، ومدى تأثيره في اختيار المتداولين لاستراتيجيات الاستثمار التي يتبعونها، وكيف يديرون محافظهم الاستثمارية.

ماهية التداول الاجتماعي والفرق بينه وبين نسخ التداول

التداول الاجتماعي هي نوع من التفاعل التي يدور فيما بين المتداولين في أوساط التداول والتجارة. وتنطوي على نوع من تناقل الخبرات فيما بين أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين.

وقد كان أول ظهور لهذا المفهوم بداية من عام 2010، ثم انتشر هذا المفهوم حتى أصبح من النادر وجود منصة تداول لا تحتوي على خدمة التداول الاجتماعي.

ويستفيد أعضاء مجتمع التداول، سواء كانوا مبتدئين أو محترفين، من التداول الاجتماعي على حد سواء. بالنسبة للمتداولين الجدد، فإنهم يستفيدوا من استراتيجيات وطرق تداول المتداولين المخضرمين، بحيث يقتفون خطاهم في طرق التداول وأساليب النجاح وتحقيق الربح.

أما المتداولون المحترفون، فيمكنهم اللجوء إلى التداول الاجتماعي لمعرفة الاتجاهات السائدة في عمليات البيع والشراء، دون عناء متابعة المخططات التحليلية للسوق، وذلك في حالة ضيق وقتهم.

أما مصطلح نسخ التداول، فيكون استخدامه تحديداً في تحديد استراتيجية الاستثمار الخاصة بمستثمر ما، حيث يقوم بالنسخ التلقائي لنشاط متداول آخر في حسابه. باستخدام هذه التقنية، سيتم أتمتة استراتيجية التداول الخاصة بأحد المستخدمين مستعينا باستراتيجية خارجية فعالة لشخص آخر.

وغالباً ما يتم استخدام مصطلحي التداول الاجتماعي ونسخ التداول كمرادفات، ولكن يتضح أن نسخ التداول هو أحد أشكال التداول الاجتماعي، وان التداول الاجتماعي مفهوم أوسع يتمكن فيه المستخدم من الاستعانة بخبرات الآخرين، وانتهاج أساليبهم، أو على الأقل أخذها في الاعتبار.

وتجدر الإشارة هنا أنه على الرغم انتشار فكرة التداول الاجتماعي، إلا أن خاصية نسخ التداول ليست مطبقة في كل منصات التداول على الإنترنت.

كيفية عمل التداول الاجتماعي

يتيح التداول الاجتماعي تمكين المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة على حد سواء لمشاركة الاستراتيجيات ونسخ صفقات بعضهم البعض. وقد سهلت التكنولوجيا المالية والمنصات المتقدمة أن تلعب دور التاجي الاجتماعي حيث يمكنك إما استخدام منصة تداول اجتماعية شاملة، أو اعتماد عناصر فردية من هذه الممارسة.

قد يرغب بعض المتداولين في استخدام منصة تداول اجتماعي متكاملة تمامًا، مما يسهل المشاركة الكاملة لاستراتيجيات التداول باستخدام ميزة “نسخ التداول” أو ميزة “التداول المرآة”. كما هو الحال مع منصة الشبكات الاجتماعية.

يمكن للمتداول الاجتماعي اختيار “الاشتراك” في قناة متداول آخر، حيث سيتم بث مواقعه وصفقاته بثًا مباشرًا، مع إتاحة خيار نسخ صفقاته.

لذلك، إذا نفذ المتداول A صفقة، فسيقوم المتداول B تلقائيًا بتنفيذ نفس الصفقة.

الحافز للمتداولين المتمرسين لمشاركة استراتيجياتهم ، هو أنهم غالبًا ما يكافئون بالمال والمكانة – عادةً ما يكون لشبكات التداول الاجتماعي لوحة رائدة بناءً على الشعبية ومعدل النجاح.

من ناحية أخرى، قد يستخدم المتداولون مبادئ التداول الاجتماعي، دون محاكاة استراتيجيات الآخرين، إنهم يعتمدون على استراتيجيتهم الخاصة في التداول، ولكن يستعينون ببعض الإشارات والمؤشرات لمتداولين آخرين كأن يستطلعون معنويات السوق من خلال مراقبة نشاط متداولين آخرين، وهنا، يمكن النظر إلى التداول الاجتماعي على أنه تأكيد لأشكال أخرى من التحليل.

تقييم التداول الاجتماعي

على الرغم من الفوائد الكثيرة التي يجنيها المتداولون من وراء التداول الاجتماعي، وكيف أنه ساهم بشكل فعال في إزالة الكثير من الحواجز نحو إرساء قواعد الشمول المالي، وساعد على دخول الكثير من المتداولين للسوق، دون الحاجة إلى أن يصبحوا محترفين، إلا أنه تسبب على الجانب الآخر من ضعف الجانب التفاوضي للمتداولين في الأسواق المالية.

واحدة من أكبر الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها المتداول الاجتماعي هي التفكير في أن الطريقة تقضي على المخاطر تمامًا.

تنطوي جميع عمليات التداول على مخاطر، ومن المرجح أن يتكبد المتداولون خسارة عند نقطة أو أخرى. لذلك، فإن فكرة الوثوق بحكم الطرف الثالث – مع الاحتفاظ بكل مخاطر الخسارة – يُنظر إليها على أنها عيب كبير في التداول الاجتماعي.

تتطلب الأسواق المالية المعرفة والصبر، وعلى الرغم من أن التداول الاجتماعي يمكن أن يساعدك في تخطي بضع خطوات، إلا أنه يفعل ذلك على حساب الخبرة. من المهم أن تتأكد من أنك تفهم بالضبط ما تفعله، وأن لديك استراتيجية مناسبة لإدارة المخاطر.

الخلاصة

أن كافة وسائل الاستثمار عبر التداول الأونلاين، يمكن أن تكون مثمرة ومفيدة، اذا أجدت وأحسنت إدارتها، ولو فكرت في استخدام التداول الاجتماعي، ينبغي عليك إدراك أهدافك ومصالحك الخاصة بناء على شهيتك للمخاطرة، ورأس المال المتاح. والذي هو بالتأكيد يختلف من شخص لآخر.

الاستخدام الناجح للتداول الاجتماعي، يجب أن يسبقه وضع خطة، ثم يأتي دور التداول الاجتماعي لتأخذ منه ما ينساب خطتك ويحقق أهدافك. لكون التداول بالطريقة التي يقوم بها شخص آخر ليست دائمًا خيارًا ناجحًا لاختلاف قدرة كلا منكما على تحمل الخسائر، واختلاف أهدافه في جني الأرباح.