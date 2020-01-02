التداول في بورصة عمان ينخفض الى 6ر1 مليار دينار العام الماضي

عمان – قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، أن حجم التداول خلال العام 2019 انخفض إلى 6ر1 مليار دينار وبنسبة 6ر31 بالمئة مقارنة مع 3ر2 مليار دينار للعام 2018، وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال العام 2019 2ر1 مليار سهم نفذت من خلال 503 ألف عقد .

أما بالنسبة الى الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة لبورصة عمان فقد انخفض ليصل إلى 1815 نقطة بنهاية العام 2019 مقارنة مع 1908 نقطة بنهاية العام 2018، أي بانخفاض نسبته 9ر4 بالمئة . كما انخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان بنهاية العام 2019 إلى 9ر14 مليار دينار أي بانخفاض نسبته 75 بالمئة مقارنة مع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في نهاية العام الماضي 2018. علماً بأن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان لعام 2019 شكلت ما نسبته 7ر49 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

أما بالنسبة للاستثمارات غير الأردنية في بورصة عمان، فقد أظهرت الاحصائيات بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين خلال العام 2019 بلغت 7ر528 مليون دينار مشكلة ما نسبته 4ر32 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 414 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني ما قدره 114 مليون دينار بالموجب.

وبلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 484 مليون دينار بالموجب لنفس الفترة من العام 2018، وعليه تصبح نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر كانون الأول 2019 حوالي 6ر51 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب 8ر35 بالمئة في حين شكلت مساهمة غير العرب 8ر15 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.(بترا)