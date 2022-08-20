التدخين والكحول يسببان 43% من إصابات السرطان حول العالم

كشفت دراسة ضخمة، الجمعة، عن أن نصف الإصابات بالسرطان في العالم ينجم عن عوامل خطر معينة أبرزها التدخين والكحول.

وشددت الدراسة التي نُشرت في مجلة “ذي لانسيت” على أهمية التدابير الوقائية من دون أن تعتبرها حلاً يمنع المرض كلياً.

وجاء في الدراسة التي نُشرت ضمن إطار تقرير “جلوبال بوردن أوف ديزيز” عبء المرض العالمي: “وفقاً لتحليلنا، تُعزى 44,4 في المائة من وفيات السرطان في كل أنحاء العالم (…) إلى عامل خطر تم قياسه”.

ويشارك آلاف الباحثين في معظم دول العالم في برنامج “جلوبال بوردن أوف ديزيز” البحثي الواسع الذي تموله مؤسسة بيل جيتس وليس له مثيل من حيث الحجم.

وأتاحت الدراسة معرفة المزيد من التفاصيل عن عوامل الخطر وفقاً لمناطق العالم، مع أن نتائجه أكّدت عموماً ما كان معروفاً أصلاً، وهو أن التدخين يشكّل العامل الرئيسي في التسبب بالسرطان (بنسبة 33,9 في المائة)، تليه الكحول (7,4 في المائة).

ودعت الدراسة تالياً إلى إيلاء قدر كبير من الأهمية للوقاية في مجال الصحة العامة، إذ أن عدداً من عوامل الخطر هذه تتصل بسلوكيات يمكن تغييرها أو تجنبها، إلا أن نصف حالات السرطان لا يُعزى إلى عامل خطر معين، مما يدل على أن الوقاية غير كافية.

ورأى معدّو الدراسة أن الوقاية يجب أن تتواكب مع ركنين آخرين هما التشخيص المبكر بالقدر الكافي، والعلاجات الفاعلة.

ونشرت “ذي لانسيت” في العدد نفسه تعليقاً مستقلاً لاثنين من علماء الأوبئة أيّدا فيه هذه الاستنتاجات، معتبرين بدورهما أن الدراسة تؤكد أهمية الوقاية.

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