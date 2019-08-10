حياتناصحة وأسرة

التدخين يهددك بهذا المرض الخطير

منذ ساعتين

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حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية من أن التدخين يرفع خطر الإصابة بالتليف الرئوي، الذي يهدد الحياة.

وأوضح المركز الألماني أن التليف الرئوي هو مرض تنفسي تتشكل فيه ندبات في أنسجة الرئة، مما يؤدي إلى مشاكل خطيرة في التنفس.

وتتمثل الأعراض المميزة للتليف الرئوي في ضيق التنفس والسعال الجاف المزمن وآلام الصدر وتغير لون الجلد إلى الأزرق بسبب نقص الأكسجين.

ولا يمكن الشفاء من التليف الرئوي، ولكن يمكن إبطاء تقدم المرض وتخفيف المتاعب، وذلك من خلال العلاج بالأكسجين والإقلاع عن التدخين، في حين يكون تأثير الأدوية ضعيفا. وفي المرحلة الأخيرة قد يتم اللجوء إلى زراعة الرئة.-(د ب أ)

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