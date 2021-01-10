التدريب المهني تطلق موقعها الإلكتروني الجديد بالتزامن مع مئوية الدولة

عمان- احتفلت مؤسسة التدريب المهني في معهد السلامة والصحة المهنية، اليوم الأحد، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية ودخولها المئوية الثانية، بإطلاق موقع المؤسسة الإلكتروني الجديد.

وتحدث مدير عام المؤسسة، المهندس زياد عبيدات، خلال الاحتفال عن قصة النضال والتضحية التي جسدها الملوك الهاشميون ومعهم الأجداد والآباء والأجيال من الأردنيين لبناء النموذج الوطني الأكثر استقرارا وإلهاما في المنطقة.

وبين حجم الإنجاز عبر عقود من البناء التراكمي تحت ظلال رايات بني هاشم؛ حملة الرسالة وقادة الأمة، فبرزت الدولة الأردنية واحدةً من أقدم الدول في المنطقة، محافظة على نهجها ورسالتها وترسيخ مشاركة الأردنيين في عملية صنع القرار، فصاغ الهاشميون والأردنيون عقدا اجتماعيا متينا وأصيلا في تاريخ العرب المعاصر قام على أساس الاندماج.

واشتمل الحفل، الذي حضره مدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وعدد من المهتمين بقطاع التدريب المهني، على عرض فيلم عن مئوية الدولة الأردنية الهاشمية، وفيلم يبين نشاطات وفعاليات معاهد وإقليم المؤسسة بهذه المناسبة، حيث جرى تصميم جداريات وإقامة احتفالات ستستمر وفق برنامج زمني لكل معاهد المؤسسة المنتشرة في المحافظات كافة.

وأطلق الموقع الإلكتروني الجديد لمؤسسة التدريب المهني بحلته الجديدة على شبكة الانترنت الذي تم تصميمه وتطويره وفقاً للمعايير التكنولوجية الحديثة وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، حيث يضع كافة المعلومات والخدمات بكل يسر وسهولة بين يدي متصفحي الموقع بما فيها متابعة أخبار المؤسسة والاطلاع على أحدث الأنشطة والمستجدات.

بترا