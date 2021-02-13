“التدريب المهني” تفتح باب القبول والتسجيل إلكترونيًا بجميعِ برامجها

عمان- الغد- أعلنت مؤسسة التدريب المهني عن فتح باب القبول والتسجيل إلكترونيًا بجميعِ برامج المؤسسة للعام التدريبي ٢٠٢١/٢٠٢

اعلنت مؤسسة التدريب المهني عن فتح باب القبول والتسجيل الكترونيا بجميع معاهد المؤسسة للعام التدريبي 2021 -2022 وذلك عبر الرابط الالكتروني reg.vtc.gov.jo اعتباراً من صباح الاحد الموافق 14-2-2021 ولغاية 11-3-2021

وقال مدير عام المؤسسة المهندس زياد عبيدات في تصريحٍ صَحافي، أنَّ خطة العام الحالي مستمرة في ملئ استمارة التقديم إلكترونياً من خلال روابط تسجيل للمتدربين المتقدمين، والتي سيتم نشرها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي الخاص بالمؤسسة وموقع المؤسسة الالكتروني ، إلى جانب وسائل الإعلام المرئية، والمسموعة، والمواقع الإخبارية، ووسائل التواصل الإجتماعي. وبعد انتهاء التسجيل والتي ستستمر حتى 11_3_2021 سيتم الإعلان عن أسماء المقبولين للعام التدريبي الجديد.

وأضاف عبيدات أن مؤسسة التدريب المهني وضعت إطار خطة تطويرية للإرتقاء بمنظومة التدريب المهني لكافة المستويات المهنية والتدريب المستمر. وأنه سيسهمُ في إحداث توازن بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مؤضحاً أن المؤسسة تستهدف تخريج نوعية متميزة من العمالةِ الماهرة و المدربة، والتي تحمل على عاتقها خدمة القطاعات الإنتاجية، والصناعية والسياحية، والعمالية، وتمكينها من المنافسةِ بالأسواق المحلية، والإقليمية، والعالمية، وذلك باعتبارها قاطرة التنمية الإقتصادية في الأردن.

وأوضح عبيدات أن عملية التسجيل الإلكتروني تتضمن نموذج استمارة تقديم لطلبِ الإلتحاق بمعاهد مؤسسة التدريب المهني وفقاً للتحول الإلكتروني للمؤسسة، موضحاً بأنها تأتي استكمالا للتحول الإلكتروني في المؤسسة

وأضاف أن عملية القبول والتسجيل إلكترونيا “جاءت منعًا للتكدس داخل المعاهد وعملًا بالإجراءات الإحترازية المتبعة حالياً لمنع انتشار فيروس كورونا، ملفتاً إلى أنه سيتاح التسجيل إلكترونيا أيضاً داخل المعاهد من قبل فرق أعدتها المؤسسة في كل معهد لمن ليس لديهم قدرة أو وسائل للتعامل مع طريقة القبول الجديدة”.

وأشار إلى أن المؤسسة قامت بمراعاة تحديد الأعداد التي سيتم قبولها بالمعاهد المنتشرة في كل أرجاء الوطن، وفقًا لعدد من الأسسِ، وتتضمن الموارد التعليمية، والتدريبية، والكوادر البشرية المتاحة، ومراعاة الطاقة الاستيعابية للمعاهد التدريبية، والحفاظ على التباعد الجسدي بين المتدربين والمدربين بالإضافة إلى الفرص التدريبية المتاحة بالمصانع والشركات، لتنفيذ التدريب التطبيقي التشاركي.

و قال مدير القبول والتسجيل المهندس عامر سلطي أن هناك مزايا متعددة للملتحقين في معاهدِ التدريب المهني ومنها حصول المتدرب على شهادةٍ معتمدة ومعترف بها لدى ديوان الخدمة المدنية مع تنوع البرامج التدريبية وشموليتها بهدف الحصول على فرص عمل حقيقية، إضافة إلى إمكانية استبدال الشهادة بشهادةِ مزاولة المهنة.

وبيَّن أن الوثائـــق المطلوبـــة للراغبين بالتسجيل بعد تقديمهم طلبات التسجيل :

– صورة مصدقة عن المؤهل العلمي

– شهادة الصف العاشر للمستوى الماهر

– شهادة الثاني ثانوي للمستوى المهني

وبين السلطي أن شروط القبول هي

– ان لا يقل العمر عن 16 عام

– انهاء الصف العاشر للمستوى الماهر

– انهاء الصف الثاني ثانوي للمستوى المهني

والجدير بالذكر أن مؤسسة التدريب المهني والتي أنشئت عام ١٩٧٦، يبلغ عدد معاهد ها ٣5 معهدا منتشرة في كل المحافظات وان الطاقة الاستيعابية تبلغ اكثر من (10) الاف متدرب ومتدربة , في حين تبلغ الطاقة التشغيلية حوالي ( 20) ألف متدرب ومتدربة.