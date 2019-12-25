“التدريب المهني” توفر 1.1 مليون دينار جراء إعادة طرح عطاءات

عمان – الغد – أكدت مؤسسة التدريب المهني أنها حققت وفرا ماليا، جراء قرارات وسياسات مالية وإدارية تتعلق بالعطاءات وآلية طرحها، بلغت قيمته مليون ومائة وأربعة وثلاثين ألف دينار.

وقالت، في بيان صحفي أمس، إن المدير العام للمؤسسة زياد عبيدات “اتخذ سلسلة إجراءات، وسياسات مالية وإدارية كانت كفيلة بتحقيق مثل هذا المبلغ وتوفيره على خزينة الدولة”.

وأضافت المؤسسة “أن عبيدات قام بإعادة الدراسات المتعلقة بآلية طرح العطاءات وقيمتها بشأن التجهيزات والمعدات لمشاغل ومعاهد المؤسسة في كل أنحاء المملكة”، مشيرة إلى أن الكلف التقديرية لتلك العطاءات بلغت حوالي 1.72 مليون دينار، فيما تم إحالتها بقيمة مالية بلغت نحو 587 ألف دينار، وذلك بعد إعادة طرح العطاءات ومراجعة الشروط وتلبية الاحتياجات الضرورية”.

كما أكدت “أن عبيدات يحرص دومًا على سلامة وشفافية إجراءات العطاءات وآلية طرحها، وذلك ضمن أعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية”.