التدريب الموسيقي لذوي الإعاقة.. ثراء بالتجربة وشفاء للحواس

ريم زايد

عمان- حينما لاحظت أم حسام موهبة طفلها من ذوي الإعاقة البصرية عبر تكراره لأي معزوفة تحاكي مسامعه، وكان وقتها بعمر السنتين؛ اكتشفت أن لديه امكانيات كبيرة وباستطاعتها تطوير مهاراته نحو الأفضل.

تسرد أم حسام تجربة ابنها في تعلم العزف على البيانو، إذ اشترت لطفلها “أورغ”، ولم تدرك أن هذه الترانيم العشوائية التي يطرقها طفلها بشكل يومي على هذه الآلة البلاستيكية هي موسيقا منظومة بإبداع وحرفية.

المدرسة استشعرت قدرة وموهبة طالبها حسام بسماعه لأي معزوفة ومحاولة تكرارها، وقررت والدته ارساله في الثانوية العامة لمعهد موسيقي تعليمي لتدرك أن ابنها متقن للعزف على آلة البيانو بحسب شهادة المختصين في المركز.

ترى والدة حسام أن مرض “العظم الرخامي” الذي يعيش معه ابنها حسام أبو خضرة منذ ولادته، لما له من حساسية على العظام وسهولة تكسرها، منع ابنها من الخروج بكثرة واختلاطه مع الناس، مما أضعف قدرته على التواصل، وهذا ما عالجته الموسيقا فيه، من خلال ذهابه لعزف الموسيقا في المعهد وصقل شخصيته مع أقرانه من الطلبة. ويرى حسام أن آلة “البيانو” عالماً يهيم فيه عند عزفه لأحد مقطوعاته الكلاسيكية.

ووفقاً لموقع ويب طب، فإن مرض “تصخر العظام” هو مرض عظمي يتسبب في زيادة كثافة العظام، ويُمكن أن يؤدي هذا المرض إلى كسر العظام بسهولة.