التدريب على مسار سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان غدا

عمان – يدخل السائقون المشاركون في سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان يوم غد الثلاثاء ويوم بعد غد الأربعاء والبالغ عددهم 25 متسابقا مرحلة التدريب على المسار استعدادا لخوض منافسات السباق يوم الجمعة المقبلK من دون جمهور وسيتم بث السباق عبر قناة تلفزيون المملكة الرقمية على ” يوتيوب وفيسبوك” .

وكانت قد أقيمت اليوم الاثنين عملية تقام التدقيق الإداري وتوزيع الأرقام على المتسابقين المشاركين في السباق، كما جرت عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في كراج أبو طوق- المنطقة الصناعية في بيادر وادي السير.

ويتكون السباق من جولتين وجولة ثالثة أخيرة لأفضل 15 نتيجة يحققها السائقون في الجولتين الأولى والثانية، ويبلغ طول المسار 3000 متر والبداية 203 أمتار، والنهاية 446 مترا وفرق الارتفاع 243 مترا، ويبلغ مستوى التدرج 8 %.

ويتطلع المشاركون في السباق إلى تحقيق رقم قياسي جديد لاضافته على سلم انجازات سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان على رأسهم خاتشيك شاديان بطل السباق 5 أعوام السباق (2015 و2016 و2017 و2018 و2019) الذي يطمح بتسجيل رقم قياسي جديد ونيل لقب السباق للمرة السادسة على التوالي، كما يتمتع عدد من المتسابقين بخيرة كبيرة في سباقات الهضبة كحسام سالم و سالم طعيمة وغيث وريكات ووائل مصطفى وايهاب الشرفا وخليل المحيسن وعاصم عارف ورائد دهشان ومحمود ابو عبيد ومصطفى عطاري اضافة إلى متسابقين أخرين مميزين.

المشاركون في السباق

خاتشيك شاديان على متن سيارة فانديمين اف 3 كوزوث، حسام سالم على متن سيارة تويوتا كورولا وائل مصطفى على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 7، غيث وريكات على متن سيارة ايفو 7 بروتو تايب، مصطفى عطاري على متن سيارة ايفو7، إيهاب الشرفا على متن سيارة ايفو 10، عروة مدانات على متن سيارة سوبارو امبريزا، أمجد عناسوة على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 8، سالم طعيمة على متن سيارة بي ام دبليو ايه 30، عمار القيسي على متن سيارة بي ام دبليو ايه 30، شاكر جويحان على متن سيارة ميتسوبيشي بروتو تايب، خليل المحيسن على متن سيارة بي ام ام 3، محمود أبو عبيد على متن سيارة مرسيدس ايه 190، عاصم عارف على متن سيارة رينو كليو، أمير ناصيف على متن سيارة ميتسوبيشي ايفو 6، رائد دهشان على متن سيارة سوبارو امبريزا، يزن قطان على متن سيارة ايفو، محمد العسود على متن سيارة بي ام دبليو ايه 36، فادي شاهين على متن سيارة بي ام دبليو ايه 30، سامي فليفل على متن سيارة رينو كليو، عبد شيكاخوا على متن سيارة فينكس 1، أمجد الحوراني على متن سيارة سيات ليون، عامر موسى على متن سيارة تويوتا ستارليت، مصطفى جمعة على متن سيارة في دبليو غولف، فراس هاشم على متن سيارة لانسيا دلتا.