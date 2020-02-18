التدريب على مسار سباق الدفع الرباعي الأول الخميس – فيديو

عمان – الغد- أعلنت الأردنية لرياضة السيارات اليوم الثلاثاء قائمة المشاركين في سباق الدفع الرباعي الأول الذي يقام في منطقة بانوراما البحر الميت ويشارك في السباق متسابقون من فلسطين ولبنان والأردن. ويقام السباق بدعم من الراعي الرسمي شركة “بي اف غودريش” للاطارات.

وكانت قد جرت يوم أمس أيضا قرعة أرقام التسابق وترتيب إنطلاق المتسابقين، وستقام عملية التدقيق الإداري وتوزيع أرقام السيارات على المتسابقين ومخطط المسار وتقام عملية الفحص الفني للسيارات بالفترة من الساعة 5 مساء إلى الساعة 7 مساءيوم غد الأربعاء ، في شركة “بي اف غودريش” للاطارات في منطقة البيادر، وتم تحديد الفترة من الساعة 4 عصرا إلى الساعة 5 مساء يوم الخميس موعدا لتدريب المتسابقين على مسار السباق.

ويتكون السباق من جولة تأهيلية لكافة المشاركين وجولة أخرى لأفضل 15 نتيجة يحققها السائقون في الجولة الأولى.

المشاركون في السباق

عبدالله حيمور – مؤيد الحسام – نيسان باترول، عبد اللطيف السمان – عامر غانم – تويوتا هايلوكس، عدنان بيجانت حلا – ينال أبزاخ – لاندروفر ديفندر، عدنان تياها – ونور تياها – (فلسطين) جيب رانجلر، أحمد العبادي – علي غانم – سوزوكي ساموراي، أحمد رمان – عبد الله الأدهم – شيفروليه سيلفرادو، عامر الظاهر – شهاب حنانه – (فلسطين) – لاند روفر، أشرف أبو الطيب – هادي نصار – جيب رانجلر، أيسر أقطش – محمد أقطش – (فلسطين)، – نيسان باترول، إيهاب العلان – عبد الله جانخوت – تويوتا فوررنر، عماد أبو دبور – – أحمد أبو دبور (فلسطين) – جيب رانجلر، عماد أبو حلتم – سامي مصركي – لاند روفر ديسكفري، عصام جنكات – إبراهيم دياب – لاند روفر، فارس نفش – شامل حاتوقاي – جيب إكس جي، فراس الموسى – أحمد خطاب – لاند روفر، غيث قبطي – صبحي التميمي – رينج روفر كلاسيك، هيثم العبادي – عاهد صلاحات – رينج روفر كلاسيك، حمزة تيمور – أحمد جانخوت – لاندروفر ديفندر، جهاد العدوان – بلال نجداوي – جيب إكس جي، جيمي أبو جريس – أمجد غريب – (فلسطين) – جيب رانجلر، جيمي عقوبيان (لبنان) – حمزة أبو طوق (الأردن) – لاند روفر، خليل البلعاوي – فارس زرزر – رينج روفر كلاسيك، معن النهار- جواد الموسى – رينج روفر كلاسيك، محمد أبو عواد ¬ محمد الزعبي – تويوتا هايلوكس، محمد المعيوي – جورج سعادة – (فلسطين) – جيب رانجلر، محمد مصبح – أبان مهيرات – نيسان باترول، محمد النتشة – عدي حريز (فلسطين) – جيب رانجلر، مهند أبو شهاب – ياسر أبو هلالة – تويوتا هايلوكس، مصطفى العتوم – أوس العتوم – تويوتا هايلوكس، نضال فياض – ناصر الخلايلة – تويوتا هايلوكس، رعد ازماف – نصر عمرو – تويوتا هايلوكس، راكان ثوابي – عماد أبزاخ – سوزوكي ساموراي، صهيب البدور – ناصر أبو عودة – تويوتا هايلوكس، تامر دنديس – رامي أبو زينة (فلسطين) – جيب رانجلر، ثابت المهيرات – محمد المهيرات – سوزوكي ساموراي، وليد العبادي.