التدريس بـ”زراعة الأردنية” إلكترونيا

تيسير النعيمات

عمان – حولت الجامعة الاردنية تدريس الطلبة في كلية الزراعة الى التعليم عن بُعد، فيما قررت اغلاق كليات التمريض والعلوم التربوية وحضانة الجامعة وبعض المناطق في الجامعة نظرا لوجود اصابات فيها، وتشكيل فرق من عمادة شؤون الطلبة والأمن الجامعي لضبط الالتزام بالكمامات والتباعد وتوفير كل وسائل الوقاية.

واصيب خلال الايام الماضية عدد من الطلبة والموظفين واعضاء هيئة التدريس وافراد من اسرهم بفيروس كورونا المستجد، وفق مصادر رسمية في الجامعة .

واشارت المصادر، لـ”الغد”، الى ان الجامعة تطبق نظام الدوام للموظفين بالحد الادنى، فيما يقوم غالبية اعضاء هيئة التدريس، من خلال منازلهم تدريس محاضراتهم (عن بُعد).

وأكدت الجامعة أن عدد الاصابات ما يزال محدودا جدا وغير معروف المصدر بدقة، مشيرة إلى أن غالبية الإصابات حسب المعلومات المتوفرة مع مخالطين من خارج الجامعة.

وشددت على التعامل بحزم لتطبيق الإجراءات التي تهدف إلى حماية مجتمع الجامعة، داعية الجميع إلى المحافظة على حيوية الجامعة في الانجاز في كافة المحاور.

وأعربت الجامعة عن استعدادها لافتتاح ثلاثة مراكز تطعيم على الاقل بالاضافة الى مركز مستشفى الجامعة الأردنية.