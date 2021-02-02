“التذمر”.. فن مُتقن باستحضار “النكد” اليومي!

تغريد السعايدة

عمان – أمور عادية تقوم بها كل سيدة وأم في الحياة، ولكن، لا تنفك سناء (اسم مستعار) أن تتذمر دائما وأبدا من كل هذه التفاصيل التي يرى فيها آخرون أنها طبيعية ومن مسلمات الحياة، ولا يستدعي الأمر كل هذا التذمر والشكوى من “نِعم قد يفتقدها آخرون”.

سناء أصبحت شخصا صعب الطباع وتشتكي منها صديقاتها وبعض أقاربها، ممن يجالسونها، لأنها تتذمر من أقل تفاصيل الحياة مع زوجها وتعاود بشكل مستمر الشكوى من بعض تصرفاته، والتي قد تصدر عن أي زوج ويمكن التغاضي عنها، كما في يومياتها مع أطفالها وأعمال المنزل، ولكن سناء لا تترك يوماً أو جلسة إلا وتعاود الشكوى بشكل متكرر.

تعتقد مها الغريب، وهي أيضاً زوجة ولديها ثلاثة أطفال، أن هذه التفاصيل اليومية والأحداث وحتى المشاكل، قد تحدث بين أي شخصين في الحياة، لذلك لا يجوز أن يجلس الأزواج بين الأصدقاء أو الأقارب ويتنافسون في التذمر فيما بينهم وعن حياتهم الزوجية التي فيها الكثير أيضاً من الجوانب الجميلة والإيجابية.

وتقول مها إنها تعاني وجود أشخاص في حياتها لديهم هذا النوع من الحديث، وأصبحت مجالستهم “مملة ومعروف ماهية الحديث الذي يبادرون إليه”، فما بين شكوى من الزوج، وتذمر من الأولاد ومشاكساتهم، والحديث عن إصابتها بأمراض متوقعة، يجعل في مجالستهم الكثير من السلبية والنفور منهم وتجنب محادثتهم.

“أن تنكسر كأس من الزجاج في المنزل لا يتطلب كل هذه الشكوى والتذمر من شغب الأطفال وتحركاتهم في المنزل”، بهذا الحديث تصف مرام طبيعة إحدى صديقاتها التي تجعل من زيارتها في البيت حالة من القلق والتوتر نتيجة خوفها على كل ما يمكن أن يحدث من الأطفال، لتتحول الجلسة بعد ذلك إلى “تذمر وفتح دفاتر قديمة عن الأطفال ووالدهم”، وتنتهي بحالة من الحزن والغضب.

وتقول مرام إنها أمست تُفضل عدم الجلوس برفقة تلك “القريبة منها” وتكتفي بزيارتها في المناسبات الخاصة بها من باب المجاملة وتأدية الواجب، وتقول “لست مضطرة لأن أحمل كل تلك القصص من تذمرها في ذاكرتي وأخذ صورة سلبية عنها وعن حياة المتزوجين”.

ولكن في طبيعة الحال، فمهما كان الوضع الذي تعيشه الأسرة، يجب أن يكون هناك نوع من التحمل وتقبل الآخر، والابتعاد عن التذمر أمام الآخرين، فلا يمكن أن تكون الحياة “متوازنة وطبيعية” بوجود كل هذه السلبية وعدم الرضا بين الزوجين، لذا يرى الاستشاري الأسري أحمد عبد الله “أن التذمر من أكثر الطرق التي تحول الحياة لسوداوية، وهو من أقصر الطرق التي تفقدك كل استمتاع في حياتك”.

ويصف عبد الله التذمر، بأنه “فن استحضار النكد اليومي حتى لو لم يكن هناك مبرر”، على حد تعبيره، ويعرب عن استغرابه من المتذمر الذي لا يرى إيجابية بالآخرين، ليتحول بعد ذلك إلى “تنمر داخلي على الذات”.

ويقول قصي “إن كل البيوت الآن فيها أطفال يتعلمون عن بُعد، وكل الأمهات والآباء يقومون بمساعدة أبنائهم، ما يعني أن هذا أمر طبيعي ولا يجوز أن يتحول البيت إلى مكان يعج بالتذمر من الطرفين، سواء الزوج أو الزوجة، وعليهما أن يتعاونا لتجاوز هذه المرحلة التي تعيشها معظم العائلات وفي أغلب دول العالم”.

ويعاود عبد الله الحديث عن التذمر بكل أشكاله وعن أي شخص يصدر، بأنه طريقة يتعمد فيها “المتذمر” سواء أكان زوجا أو زوجة، أو أي شخص بتوجيه الانتباه لكل ما هو سلبي ثم ادعاء أنه لا إيجابية في ما حولنا، مبينا أنه في الحياة الزوجية قد تُهدم من التذمر.

وسبب هذا الهدم، كما يؤكد عبد الله، هو أن التذمر “يُشغل كلا الزوجين أو أحدهما عن العمل الحقيقي لتحسين الحياة”، فالمتذمر يكتفي بالشكوى وتقديم الملاحظات فقط دون محاولة تصحيح الأخطاء أو تجنبها وتجاوزها، ليكون التذمر هو أكبر خدعة نفسية من أجل التخلي عن المسؤوليات.