“التربية”: أي تغيير على التوجيهي لن يكون قبل العام 2023/ 2024

أكد أمين عام أمين عام وزارة التربية للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، أنه لا جديد على الخطة الدراسية في الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل.

وأوضح العجارمة أن امتحانات الثانوية العامة والخطة الدراسية ستبقى كما هي، بحيث تبقى في الحقول الرئيسية الثلاثة “الطبي” فيزياء وكيمياء وأحياء، والحقل الهندسي أي ثلاثة مواد على أن تكون الفيزياء واحدة منها، والعلوم الحياتية منها “علوم الأرض” للتخصصات الأخرى، وفق حديثه لإذاعة الأمن العام.

وبين، أنه تقدم لوزارة التربية طلب من الجيولوجيين باعتماد مادة علوم الأرض ولا زال الطلب قيد الدراسة، مشيراً إلى أن أي تغيير على الثانوية العامة سيعلن عنه وسيكون لطلبة الثانوية لعام 2023/2024.

وعن موعد نتائج الثانوية، قال العجارمة، إنه يجري حالياً عملية التأكد من الإدخالات لأوراق امتحان الثانوية العامة والتدقيق على مستوى المبحث والسؤال الواحد وعلى جميع أوراق الماسح الضوئي لضمان تحقيق العدل في التصحيح لجميع الطلبة.

وتابع بأن الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة خلال 10 أيام كأقصى حد، متوقعاً إعلان النتائج بـ 20 آب أو قبله بأيام.-(هلا اخبار)