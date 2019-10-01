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التربية: إجراءات إدارية بحق المعلمين غير الملتزمين بالتدريس

منذ 24 دقيقة

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عمان- الغد– أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتظام العملية التعليمية في (1014) مدرسة حكومية للذكور والاناث بشكل كلي وجزئي في مختلف مديريات التربية والتعليم في محافظات المملكة، حتى الآن وهو رقم متزايد ويتم تحديثه باستمرار.

وأكدت التربية، في بيان صادر عنها، عن انتظام (71758) طالبا وطالبة في صفوفهم.

وشددت وزارة التربية والتعليم انها تتعامل وفقا لإجراءات وقرارات إدارية مع معلمين ومدراء مدارس تقدم أولياء أمور طلبة بشكاوى بحقهم على الخط الساخن في وزارة التربية والتعليم، ولدى الاجهزة المختصة في عدد من المناطق، لعدم التزامهم باعطاء الدروس أو رفض استقبالهم للطلبة.

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