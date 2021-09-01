“التربية”: إصابة 13 طالبا و 7 معلمين خلال الأسبوعين الماضيين

عمان- قالت الأمين العام للشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات إن الوزارة سجلت حتى مساء أمس الثلاثاء، إصابة 13 طالبا و 7 معلمين بفيروس كورونا.

وأشارت قبيلات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن عدد الفحوصات العشوائية التي أجريت للطلبة قد بلغت 12877 في مختلف مدارس المملكة التي تستقبل الطلبة ضمن برنامج “تعويض الفاقد التعليمي”.

ودعت الطلبة إلى ضرورة ارتداء الكمامة والتباعد داخل الغرف الصفية والساحات والتجمعات خارج المدرسة وتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأشارت قبيلات إلى أن برنامج “الفاقد التعليمي” لن يتوقف مع بدء العام الدراسي وأنه مستمر حتى الثاني عشر من أيلول، لافتة إلى أن عدد الطلبة الذين التزموا بحضور البرنامج وصل إلى مليون و 5 آلاف طالب وطالبة على مستوى المملكة، في حين بلغ عدد المدارس التي لم يسجل فيها الطلاب لهذا البرنامج 12 مدرسة فقط. -(بترا)