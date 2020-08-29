“التربية”: ارتداء الكمَّامة للطلبة من سن 6 سنوات فما فوق

عمان – الغد – أعلنت وزارة التربية والتعليم أن ارتداء الكمامة سيكون إلزاميا للطلبة من عمر 6 سنوات فما فوق.

وكانت الأمين العام للوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات أكدت في تصريح سابق “إلزامية ارتداء الكمامة للطلبة فوق 12 عاما”، وقالت إنه “بالنسبة للطلبة دون هذه السن فيستلزم استشارة وزارة الصحة حول مدى إلزامهم بالكمامة”.

وأوضحت، في تصريح صفحي خاص لـ”الغد” الأربعاء، ان البروتوكول الصحي الذي اقرته وزارة الصحة مؤخرا “يلزم جميع الطلبة من مختلف الفئات العمرية بارتداء الكمامات”.

ويبدأ العام الدراسي الجديد الثلاثاء المقبل بحسب موعده الاصلي ولذلك ارتأت الوزارة تقسيم الطلبة لاستلام الكتب المدرسية على مدى يومين كون التحاق الطلبة بمدارسهم دفعة واحدة قد يكون سببا في “كارثة وبائية”، بحيث يكون يوم الثلاثاء لطلبة الصفوف “الفردية” (الاول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر)، ويوم الأربعاء لطلبة الصفوف الزوجية (الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر والثاني عشر).

وسيتم خلال هذين اليوم توزيع الكتب المدرسية على الطلبة، وتدريبهم على البروتوكول الصحي.