التربية: ارتياح طلابي لامتحان الإنجليزي ولم ترد أي ملاحظات بشأنه

عمان- الغد- أكدت وزارة التربية والتعليم أن غرفتي العمليات في الوزارة وإدارة الامتحانات لم تسجل أي ملاحظات أو شكاوى بخصوص امتحان اللغة الإنجليزية لطلبة الثانوية العامة (التوجيهي) الذي عقد اليوم الاثنين.

واضافت الوزارة على لسان ناطقها الإعلامي الدكتور أحمد المساعفة أن امتحان اللغة الإنجليزية لاقى ارتياحاً لدى الطلبة من حيث طبيعة الأسئلة ومدة الامتحان.

من جهة أخرى يواصل طلبة الثانوية العامة يوم غدٍ الثلاثاء تقديم امتحاناتهم لليوم الرابع في الفروع الأكاديمية والمهنية.

وسيتقدم 66270 طالباً وطالبة من الفروع الأدبي والعلمي والشرعي والزراعي والصناعي والفندقي والاقتصاد المنزلي والتعليم الصحي والمعلوماتية للامتحان على مدار جلستين في مباحث: علم الحاسوب، واللغة الفرنسية وإدارة المشروعات الصناعية.