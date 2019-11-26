“التربية”: اعتماد المقابلة الشخصية لتعبئة شواغر رؤساء الأقسام

عمان – قال مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم الدكتور سالم الشرايدة: إن الوزارة ستعمل على تعبئة شواغر رؤساء الأقسام في مديريات التربية والتعليم ومركز الوزارة قبل نهاية العام الحالي.

واضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أن تعبئة هذه الشواغر ستتم بناء على نتائج المقابلة الشخصية للمتقدمين ودراسة ملفاتهم الوظيفية من حيث المؤهل العلمي والدرجة والخبرات والدورات، بعد أن قررت الوزارة اخيرا إلغاء إجراء الامتحانات لشغل وظيفة رئيس قسم.

وتوقع الدكتور الشرايدة أن تبدأ لجنة مكونة من ثلاثة مديري ادارات بالوزارة إجراء مقابلات شخصية لتعبئة هذه الشواغر في أقاليم المملكة الثلاثة: الوسط والشمال والجنوب بشكل منفصل، بحيث سيعلن عن مواعيد هذه المقابلات الاسبوع المقبل.

ويبلغ عدد شواغر رؤساء الأقسام في وزارة التربية والتعليم، بحسب الدكتور الشرايدة، 195 شاغرا في المديريات، و 41 شاغرا في مركز الوزارة، مبينا أن الوزارة بصدد تعبئة 31 شاغرا لمديري مديريات في مركز الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن الوزارة أعلنت الاسبوع الماضي عن تعبئة 31 شاغرا لمدير اداري ومدير فني في مديرياتها بالميدان.- (بترا)