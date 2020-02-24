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التربية: الاختبارات التحصيلية للتوجيهي من 12 إلى 23 من شهر أيار المقبل

منذ ساعتين
مبنى وزارة التربية والتعليم بمنطقة العبدلي بعمان
مبنى وزارة التربية والتعليم بمنطقة العبدلي بعمان -(أرشيفية)

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عمان-الغد- قالت وزارة التربية والتعليم إن الاختبارات التحصيلية المدرسية لنهاية الفصل الدراسي الثاني لطلبة المرحلة الثانوية/ السنة الثانية (الصف الثاني عشر) للعام الدراسي الحالي، ستبدأ صباح يوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر إيار المقبل، وتنتهي مساء يوم السبت الثالث والعشرين من ذات الشهر.

ودعت الوزارة في تعميم اليوم الاثنين لمديري التربية والتعليم، إلى التقيد بمضمونه في جميع المدارس الثانوية الحكومية التابعة لمديرياتهم.

يذكر ان أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2020، ستبدأ في الاول من شهر تموز المقبل، فيما ستعلن وزارة التربية والتعليم الاحد المقبل الجداول المقترحة للامتحان لجميع الفروع للتصويت عليها من قبل الطلبة.

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