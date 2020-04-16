التربية: الاختبار التقييمي الاول لطلبة المدارس عبر منصة درسك السبت

عمان – تجري وزارة التربية والتعليم بعد غد السبت الاختبار التقييمي الاول للطلبة الأردنيين وغير الأردنيين بمن فيهم أبناء الأردنيات في المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية والمدارس التابعة لوزارة الاوقاف، للصفوف من الرابع الاساسي وحتى الثاني عشر (التوجيهي).

وقالت الوزارة ان عملية التقييم ستجري عبر منصة “درسك” (www.darsak.gov.jo) التي اطلقتها ضمن منظومتها للتعليم عن بعد، منذ تعليق دوام المدارس في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة في إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وبينت ان هذه التجربة تعد الاولى من نوعها التي يشارك فيها اعداد كبيرة من الطلبة، مؤكدة انها تعي احتمالية وجود بعض الأخطاء في قاعدة البيانات الخاصة بأرقام الطلبة الوطنية أو أرقام بطاقاتهم التعريفية المطلوبة لتسجيل الدخول للاختبار على المنصة، وإدراكا منها لذلك خصصت الوزارة محطة للدعم الفني للطلبة في كافة مديريات التربية والتعليم، للإجابة على استفسارات الطلبة وتزويدهم بالبيانات التي تمكن الطلبة من الدخول على المنصة وأداء الاختبار التقييمي، حيث سيتم نشر أرقام هذه المحطات على المنصة لغايات التواصل معها لأية استفسارات، مشيرة الى ان الدخول للمنصة لأداء الاختبار سيتم باستخدام الرقم الوطني للطلبة الأردنيين والرقم التعريفي للطلبة غير الأردنيين وأبناء الاردنيات.

وقالت، انها ستخصص يوم غد الجمعة للدخول التجريبي للطلبة على المنصة، فيما ستنشر ايضا فيديو توضيحيا لآلية وتعليمات الدخول لأداء الاختبار.

وأعلنت الوزارة جدول الاختبارات التي ستتم عن طريق جلسات مدة كل جلسة ساعتان وفق البرنامج المعد، وعلى شكل أوراق امتحانية، تشمل مادة دراسية واحدة أو أكثر، وبأسئلة موضوعية من نوع اختيار من متعدد.

وتشمل الاختبارات محتوى ومهارات المادة الدراسية للطلبة منذ بدء الفصل الدراسي الثاني وحتى تعليق دوام المدارس، كما ستقوم الوزارة بإجراء مزيد من التقييمات خلال الفترة القادمة.

واعربت وزارة التربية والتعليم عن تقديرها للمعلمين الذي قاموا بإجراء التقييم الأول لطلبتهم ورصد علاماتهم، مؤكدة أنه سيتم اعتماد هذه التقييمات ونتائجها، في الوقت الذي أتاحت فيه للمعلم إجراء تقييمات أخرى للطلبة بناء على مشاركة الطلبة وتفاعلهم عبر منظومة التعليم عن بعد.

كما ثمنت دور أولياء الأمور في هذه المرحلة وما أظهروه من دعم وتشجيع لأبنائهم للتفاعل مع منظومة التعليم عن بعد، داعية إياهم لتنظيم أوقات استخدام دخول أبنائهم لمنصة درسك لإجراء الاختبار التقييمي وتنظيم أوقاتهم حسب الأجهزة المتوافرة.

وتؤكد الوزارة أن الطلبة الذين لم يتمكنوا من تقديم الاختبارات لأسباب تتعلق بعدم توفر الأجهزة اللازمة أو عدم توفر خدمة الانترنت لديهم،فإنها ستوفر آليات وفرصا أخرى لهم لتمكينهم من التقدم للاختبارات.

–(بترا)