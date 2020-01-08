التربية: الاشتراك بامتحان التوجيهي في 16 من الشهر المقبل

عمان – أكدت وزارة التربية والتعليم أن استقبال طلبات الاشتراك بالامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي “التوجيهي”، ستبدأ في السادس عشر من شهر شباط المقبل.

وقال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعلمية بالوكالة، الدكتور نواف العجارمة: إن الوزارة ستعلن بالتزامن مع بدء عملية التسجيل، مقترحين لجداول الامتحان لجميع الفروع، ليصار إلى التصويت عليهما من الطلبة واختيار الأنسب.

وبين الدكتور العجارمة أن أولى جلسات الامتحان العام التوجيهي للعام الحالي ستبدأ في الأول من شهر تموز المقبل، فيما توقع إعلان نتائج الامتحان في الخامس عشر من شهر آب الذي يليه.

وفيما يتعلق بالامتحان التكميلي للعام الحالي، قال إنه لن يتم عقده بشكل مباشر بعد الامتحان العام، لإتاحة المجال للوزارة لأخذ التغذية الراجعة من الطلبة والميدان عن الموعد المناسب لعقده، في ظل تأخر بدء العام الدراسي الحالي بسبب إضراب المعلمين.

وأوضح العجارمة أن الوزارة ستطرح استفتاء للطلبة من خلال موقعها الإلكتروني حول موعد عقد الامتحان التكميلي، متوقعا أن يبدأ الامتحان في الأول من شهر أيلول المقبل أو بعد ذلك بناء على نتائج تصويت الطلبة.

وتابع: لا تغيير على خطة الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2019، فيما يتعلق بالمواد المشتركة والحزم للفرعين العلمي والأدبي، مؤكدا أن خطة الامتحان كما هي ولا تعديل عليها.

وأكد أن نظام 1400 المعتمد لمجموع العلامات ما زال قائما، بحيث يتم احتساب 7 مباحث في المعدل العام من أصل 8، وبواقع 200 علامة لكل مبحث، مبينا أن 40 بالمئة من المعدل العام تخصص لمواد الثقافات المشتركة، و 60 بالمئة للمواد الاختيارية كما هو معمول به الآن.(بترا)