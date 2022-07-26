التربية: الانتهاء من تصحيح أوراق “التوجيهي” الخميس

قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية الدكتور نواف العجارمة، إنه تم ضبط 500 مخالفة أثناء امتحان الثانوية العامة من ضمنها حرمان 375 طالبا لدورة امتحانية أو دورتين بسبب استعمال الهاتف النقال ومرفقاته.

وأشار العجارمة إلى أن المخالفات كانت مقسمة إلى عدة اقسام كالحرمان من مبحث أو أكثر أو الحرمان من دورة امتحانية أو دورتين، موضحاً بأن أغلب المخالفات كانت بسبب استعمال الهاتف أو الأجهزة الإلكترونية، وفق إذاعة الأمن العام.

وأضاف العجارمة أنه سيتم إعادة النظر بأسئلة اختيار من متعدد، والتي ساهمت بزيادة مخالفات الطلبة بحيث سيكون هناك موازنة بينها وبين الأسئلة المقالية.

وأكد العجارمة بأن ما يشاع حول تسريب أسئلة الجغرافيا غير صحيح وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يمت للواقع بصله.

وعن عملية التصحيح لأسئلة الثانوية العامة، قال العجارمة إن التصحيح يسير بشكل جيد وبأوقات متأخرة من الليل، للانتهاء منه والدخول بعملية التدقيق سيكون مساء الخميس .

وبين العجارمة أن موعد نتائج الثانوية العامة سيحدد بالساعة والتاريخ.

ووجه العجارمة شكره لضباط وأفراد الأمن العام لمساهمتهم في إنجاح عملية امتحان الثانوية العامة بكل حرفية ومهنية.-(هلا أخبار)