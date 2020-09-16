“التربية”: التحول للتعلم عن بعد في 6 مدارس حكومية

عمان-الغد- قررت وزارة التربية والتعليم التحول من التعليم المدرسي إلى التعليم عن بعد لمدة 14 يوما في عدد من المدارس الحكومية لهذا اليوم، وعلى النحو التالي :

المدارس الحكومية :

1- مملكة البحرين /إصابة طالب/مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة .

2- النزهة الثانوية للبنات /اصابة طالبة/ مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة.

3- ليلى الغفارية الأساسية الثانية /اصابة طالبة/ مديرية التربية والتعليم للواء ماركا.

4- ذكور مخيم جرش الإعدادية الاولى / إصابة طالب / وكالة غوث اللاجئين – الأونروا

5- حي الأمير عبد الله بن الحسين / لا إصابات _ إجراء احترازي / مديرية التربية والتعليم – الزرقاء الثانية

6- أروى الأساسية الأولى /اصابة طالبتين/ مديرية التربية والتعليم للواء ماركا.

المدارس الخاصة :

لا إصابات

وأضافت الوزارة عبر الموجز الإعلامي حول التحول إلى التعليم عن بعد، أنه بذلك يصبح مجموع المدارس الحكومية والخاصة ووكالة غوث اللاجئين والثقافة العسكرية التي تحولت الى التعليم عن بعد بسبب وجود إصابات فيها 99 مدرسة و 63 مدرسة تحولت إلى التعليم عن بعد بسبب عزل المناطق بلا إصابات بمجموع 162 مدرسة.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات الإجمالي للطلاب في جميع المدارس 86 طالبا وطالبة

51معلم ومعلمة و 6 مستخدمين و ثلاثة موظفين في مديريتي تربية.

مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس.

وتهيب وزارة التربية والتعليم بجميع الزميلات والزملاء المعلمين والطلبة وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم.