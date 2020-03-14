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“التربية”: التعطيل لا يشمل المعلمين.. وإعلان رابط “التعلم عن بعد” خلال أيام

منذ ساعتين
التربية والتعليم
-مبنى وزارة التربية والتعليم أرشيفية

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عمان – الغد – أكد أمين وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية د.نواف العجارمة أن قرار مجلس الوزراء بتعليق دوام الطلبة لا يشمل المعلمين.

وبين ان مدراء التربية والتعليم سيتولون تنظيم دوام المعلمين والاداريين وفق تعليمات ستصدر يوم غد الاحد من وزارة التربية وفقا لتعليمات ديوان الخدمة المدنية.

من جانب آخر، أكدت وزارة التربية والتعليم انها ستعلن خلال الأيام المقبلة الرابط الخاص بمنصة التعلم الإلكتروني”التعلم عن بعد “.

وكانت الوزارة أوضحت ان التعلم عن بعد عبر منصتها الإلكترونية، سيبدأ اعتبار من الأحد المقبل الثاني والعشرين من الشهر الحالي ، وذلك في ضوء قرار الحكومة.

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