التربية: التعليم الوجاهي مستمر لطلبة الصفوف الثلاثة الأولى والتوجيهي ورياض الأطفال

عمان – الغد -أكدت وزارة التربية والتعليم، أن التعليم الوجاهي في المدارس لطلبة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى والتوجيهي مستمر ولا تغيير عليه حتى الآن.

وقالت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، إن الوزارة مستمرة في خطتها للعودة للتعليم الوجاهي، وأن أي تغيير على المضي في الخطة مرتبط بالحالة الوبائية في المملكة وتطوراتها.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قررت أمس السبت تعليق عودة طلبة الصفين العاشر والحادي عشر للتعليم الوجاهي، ضمن المرحلة الثانية للخطة التي بدأت الوزارة بتنفيذها بداية الفصل الثاني للعام الدراسي 2021/2020.

وتزامن قرار الوزارة مع قرار الحكومة بتعليق فتح أي قطاعات جديدة في ظلّ تزايد أعداد الإصابات ونسب الفحوصات الإيجابيّة بفيروس كورونا.

وتتكون خطة الوزارة للعودة للتعليم الوجاهي من ثلاث مراحل، تضم المرحلة الأولى طلبة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى والتوجيهي بداية الفصل، فيما تضم المرحلة الثانية طلبة الصفين العاشر والحادي عشر المقرر أن تبدأ اليوم، تليها في السابع من شهر آذار المقبل المرحلة الثالثة التي تضم بقية الطلبة من الصف الرابع وحتى التاسع.