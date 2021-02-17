التربية: التعليم مستمر على منصة درسك غدا الخميس

عمان – الغد – أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه بعد إصدار بلاغ رئيس الوزراء والذي يقضي بتعطيل كافة الوزارات والدوائر الرسمية والهيئات العامة يوم غد الخميس بسبب الأحوال الجوية السائدة،فإن التعليم عن بعد سيبقى مستمرا للطلبة على منصة درسك والقنوات التلفزيونية حسب البرنامج المعلن من الوزارة، أما المعلمون في المدارس الحكومية فهم غير مطالبين بإرسال أي واجبات أو عقد اختبارات للطلبة.

وأضاف الناطق الإعلامي لوزارة التربية عبد الغفور القرعان في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أنه يترك للمدارس الخاصة الأمر بتنظيم برنامج التعليم عن بعد لديها وفق منصاتها الخاصة بها.