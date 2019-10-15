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“التربية”: السير بإجراءات استئجار مبنى جديد لمدرسة مكتظة بالمفرق

منذ ساعتين
وزير التربية والتعليم وليد المعاني
وزير التربية والتعليم وليد المعاني

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عمان – أوعز وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني لمدير إدارة التخطيط بالوزارة، الاستمرار في إلاجراءات الخاصة المتعلقة باستئجار مبنى مدرسي جديد لمعالجة مشكلة اكتظاط الطلبة في مدرسة ضاحية الملك عبد الله بالمفرق.
واكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة وليد الجلاد حرص الوزارة على تخفيف الاكتظاظ الذي تعاني منه المدرسة.
وتعاني عدد من المدارس في بعض مناطق المملكة اكتظاظا كبيرا في صفوفها، وتعمل الوزارة كل ما بوسعها لمعالجته عبر بناء مدارس جديدة واستئجار أخرى والتوجه نحو نظام الفترتين في بعض المناطق.-(بترا)

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