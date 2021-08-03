التربية: الطالب المشتبه بإصابته بكورونا أو المخالط سيُطلب منه الفحص

عمان– قالت الأمينة العامة في وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، اليوم الثلاثاء، إن الطابور الصباحي للطلبة في الفصل الدارسي المقبل في أيلول/ سبتمبر 2021 سيكون لـ 50% من الطلبة الموجودين في المدرسة، مشيرة إلى أنه سيُطلب من الطالب المشتبه بإصابته أو المخالط لمصاب فحص PCR مختلف عن الفحص السريع.

وأضافت قبيلات لـ”المملكة” أن البروتوكول الطبي سمح للطلبة الذين يعانون من نقص المناعة متابعة التعليم عن بُعد شريطة التقدم للامتحانات وجاهيا.

كما أكدت أن البروتوكول الطبي يشترط ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي بمتر واحد والتقيد بأمر الدفاع 32 وإجراء الفحوصات العشوائية الدورية للطلبة.

“نستهدف تدريب 60 ألف معلم على إعطاء برنامج الفاقد التعليمي”، وفق قبيلات.

وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس، قال الاثنين، إن التحول للتعليم عن بُعد سيكون فقط في الصف أو المدرسة التي تسجل إصابات بفيروس كورونا المستجد بنسبة 10%.-(المملكة)