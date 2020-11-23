“التربية”: العودة للتعلم الوجاهي مرتبط بالوضع الوبائي

عمان- أوضحت وزارة التربية والتعليم أن آلية التدريس خلال الفصل القادم بالمدارس الخاصة والحكومية، مرتبطة بشكل وثيق مع تطورات الوضع الوبائي في الأردن.

وقال الناطق باسم الوزارة عبد الغفور القرعان، إن القرار يقوم بشكل أساسي على ضمان صحة الطلبة، لافتاً إلى أنه في حال كان الوضع الوبائي يسمح بعودة التعليم الوجاهي الى المدارس، سيتم أخذ قرار بذلك قبل بدء الفصل الدراسي.

وحول سير عملية التعلم عن بعد حالياً، أوضح القرعان أن وزارة التربية تراجع باستمرار كافة الملاحظات التي ترد إليها من أولياء الأمور حول المشاكل المتعلقة بمنصة درسك أو أي أمور فنية.

وأشار إلى أن وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، يتابع بشكل حثيث الملاحظات التي تم رصدها مؤخراً حول عدم وصول الانترنت أو ضعف الشبكة لعدد من المناطق النائية.

وبين القرعان أن الوزارة على تواصل مستمر مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركات الاتصالات، الأمر الذي ساهم بحل العديد من المشاكل الفنية المتعلقة بالتعلم عن بعد، من بينها معالجة ضعف الشبكة في عدد من المناطق.-(هلا أخبار)