التربية النيابية تبحث موضوع المنح والقروض الجامعية

عمان- قال رئيس لجنة التربية والتعليم والشباب النيابية، الدكتور مصلح الطراونة: إن اللجنة قررت توجيه كتاب إلى رئيس الوزراء لإيجاد بدائل مالية لتغطية تكاليف المنح والقروض الجامعية للطلبة المتقدمين لصندوق دعم الطالب الجامعي ممن انطبقت عليهم شروط حصولهم على المنح والقروض.

وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الأربعاء، بحضور مدير وحدة تنسيق القبول الموحد/ الناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، ومدير البعثات في الوزارة أحمد القضاة وطلبة جامعيين، “أننا طالبنا في الكتاب بالتعميم على رؤساء الجامعات بتأجيل دفع الرسوم الجامعية لهؤلاء الطلبة، وفتح باب التسجيل لهم لحين إعلان النتائج النهائية لقائمة المقبولين”.

وتساءل الطراونة عن أسباب رفض 24 ألف طالب وطالبة ضمن القائمة الأولية، وما هي أسباب إلغاء منح أوائل التخصصات؟من جهته، بين الخطيب أن سياسة وإجراءات الوزارة بشأن صندوق دعم الطالب الجامعي لم تتغير منذ 15 عامًا، مشيرًا إلى قبول 51748 طالبًا وطالبة من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) العام الماضي، ضمن “القبول الموحد” في الجامعات الرسمية ولأول مرة في تاريخ المملكة.

وأكد أنه تم الطلب من الحكومة بزيادة المبالغ المخصصة لصندوق دعم الطالب الجامعي، مستعرضًا أبرز الدعم المقدم للصندوق الذي يشتمل على دعم حكومي مخصص للجامعات بقيمة 20 مليون دينار، و10 ملايين دينار من موازنة الوزارة، يُضاف إليها 7 و8 ملايين من سداد القروض المستحقة على الطلبة الجامعيين.

وأوضح الخطيب أن عدد الطلبات المقدمة للصندوق بلغت 62654 طلبًا، منها 59 ألفا استوفت الشروط، حيث تم رفض الباقي لعدم استكمال تقديم الوثائق المطلوبة، لافتًا إلى أنه تم قبول نحو 35 ألف طلب ضمن القائمة الأولية.

وفيما يتعلق بإلغاء الدعم المخصص لطلبة تخصص الأراضي الجافة في الجامعة الهاشمية، قال الخطيب: إن سبب ذلك هو العجز الحاصل في صندوق دعم الطالب، مبينًا أن عدد طلبة التخصص الذين تقدموا للحصول على قرض أو منحة بلغ 32 طالبًا، تم الموافقة على 15 ضمن القائمة الأولية.

وتابع، أن 76 بالمئة من الطلبة في الجامعات الرسمية ضمن البرنامج العادي، يدرسون على نفقة الدولة كمكرمتي المعلمين والجيش، ناهيك عن المنح والقروض.

وقال القضاة: إنه تم دراسة جميع الاعتراضات التي قُدمت والبالغ عددها 24 ألف طلب، وجرت الموافقة على 1200 طلب مستوفية لشروط وتعليمات الصندوق.

وعرض ممثل الطلبة في الجامعة الهاشمية إبراهيم عبيدات، لأبرز المطالب المتمثلة بشمول جميع الطلبة المتقدمين للمنح والقروض أسوة بالأعوام السابقة، مشيرًا إلى الظروف الصعبة التي يمر بها الطلبة، وأن العديد منهم يعملون بعد دراستهم لتوفير الأقساط الجامعية ومصاريف الدراسة جراء الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن بشكل عام.

وطالب الجهات المعنية بتأجيل دفع الرسوم للفصل الدراسي الجامعي الحالي، وفتح باب التسجيل لحين إعلان النتائج النهائية للقائمة، وإعادة العمل بمنح أوائل التخصصات، وتفعيل الدعم المخصص لطلبة تخصص الأراضي الجافة في الجامعة الهاشمية، فضلًا عن إعادة النظر بـ 4 آلاف طلب، لم يحالفهم الحظ بمنحة أو قرض.

وشدد عبيدات على ضرورة إلغاء الكفالة المالية للطالب الذي يحصل على قرض بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة.

(بترا)