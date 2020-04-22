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“التربية”: امتحان التوجيهي قائم في موعده وجدول مواصفات له قريباً

منذ 53 دقيقة

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عمان – أكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، سيبقى قائماً في موعده المقرر في الأول من شهر تموز المقبل، إلا إذا تطلبت الأمور الصحية والوقائية غير ذلك.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أنها ستنشر في وقت لاحق جداول مواصفات امتحان (التوجيهي)، بحيث تحدد من خلالها الأوزان النسبية لكل وحدة دراسية في كل مبحث، ما من شأنه تمكين الطلبة من تنظيم دراستهم بشكل مسبق، والتركيز على الدراسة حسب هذه الأوزان.-(بترا)

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