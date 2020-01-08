التربية: انخفاض نسبة الأمية إلى 5.1 بالمئة العام الماضي

عمان- يشارك الأردن الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية الذي يصادف في الثامن من شهر كانون الثاني من كل عام.

وقالت وزارة التربية والتعليم: ان الأردن أدرك منذ عقود خلت خطورة مشكلة الأمية، حيث عملت الوزارة فتح مراكز لتعليم الكبار ومحو الأمية وتوسعت فيها حتى شملت جميع أرجاء المملكة، بهدف توفير الفرص التعليمية للمواطنين الذين حالت ظروفهم دون مواصلة تعليمهم وهم في سن التعليم المدرسي.

وأكدت الوزارة سعيها لتقديم كل مستلزمات الدراسة للدارسين مجاناً، حيث بلغ عدد مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية التي تم افتتاحها للعام الدراسي الحالي 192 مركزاً بواقع 166 مركزاً للإناث و26 مركزاً للذكور، التحق بها 2385 دارساً ودارسة، وكان منهم 1950 دارسة، و408 دارسين.

وبينت الوزارة أن نسبة الأمية في الأردن انخفضت حتى نهاية عام 2018 إلى 5.1 بالمئة، وذلك بحسب دائرة الإحصاءات العامة، نتيجة للخطط الإجرائية بعيدة المدى التي نفذتها الوزارة، مؤكدة سعيها لمواصلة تخفيض هذه النسبة سنوياً، وإدراكها لمخاطر مشكلة التسرب، وما تعكسه من افرازات سلبية تسهم في رفد الأمية وتغذيتها.

وتابعت الوزارة، أنها تعمل على تنفيذ برنامج تعزيز الثقافة للمتسربين انطلاقاً من أهمية تحقيق مبدأ التعليم للجميع، إذ تم افتتاح 218 مركزاً لتعزيز الثقافة للمتسربين التحق فيها 5300 دارس ودارسة، إضافة إلى برنامج التعليم الاستدراكي للأطفال ممن هم خارج التعليم من عمر 9-12 سنة، حيث افتتحت الوزارة 67 مركزاً خلال العام الدراسي الحالي التحق فيها 1095 طالباً وطالبة.

وأعربت الوزارة عن تقديرها للدارسين والدارسات في صفوف محو الأمية وما بعد محو الأمية الذين التحقوا بالتعليم بمحض إرادتهم وأدركوا بحسهم نعمة العيش بنور العلم والمعرفة، معربة عن شكرها للمنظمات الدولية والإسلامية والعربية المعنية بحل هذه المشكلة لتحقيق مبدأ التعليم للجميع، ولتحسين الجوانب النوعية له ولدرء مخاطر الأمية والقضاء عليها.

ودعت الوزارة كل من لم يلتحق بالتعليم بسبب ظروفه الاجتماعية أو الاقتصادية الالتحاق بالبرامج المختلفة التي تنفذها الوزارة في مجال التعليم غير النظامي بحسب البرنامج المناسب له، مشيرة إلى أن كل من لم يتمكن من الالتحاق بالمدرسة يمكنه الالتحاق بمراكز تعليم الكبار ومحو الأمية، فيما يستطيع الطلبة الذين تركوا المدرسة لأسباب متعدد خارجة عن ارادتهم الالتحاق بمراكز تعزيز المتسربين أو مراكز برنامج التعليم الاستدراكي أو اكمال دراستهم عن طريق برنامج الدراسات المنزلية.(بترا)