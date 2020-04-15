“التربية”: بدء استقبال طلبات تصنيف طلبة الصف العاشر إلكترونيا

آلاء مظهر

عمان – أطلقت وزارة التربية والتعليم اليوم الرابط الخاص بنموذج اختيار فرع التعليم الثانوي لطلبة الصف العاشر بشكل الاكتروني للعام الدراسي 2021/2020 ،بحسب الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى القبيلات.

وقالت القبيلات في تصريح ل”الغد” اليوم انه بمقدور الطلبة تعبئة خياراتهم للفرع التعليمي الذين يرغبون دراسته في المرحلة الثانوية من خلال الرابط الالكتروني الاتي

http://apps.moe.gov.jo/app/StudentsChoices/

وذلك ضمن حزمة الإجراءات والخدمات الالكترونية التي تتبعها الوزارة في ضوء الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا.

واشارت القبيلات إلى أن الرابط الخاص بنموذج اختيار فرع التعليم الثانوي الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم وعبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ،وتستمر عملية استقبال الطلبات حتى نهاية شهر ايار المقبل لاتاحة الفرصة لجميع طلبة الصف العاشر في المملكة و البالغ عددهم 144 الف طالب وطالبة من التقدم لتعبئة النموذج وفقا لميولهم ورغباتهم .

وأوضحت أن الوزارة نشرت اليوم فيديو توضيحي لكيفية تعبئة النموذج وارشادات توجيهية للطلبة اضافة الى جداول تبين توزيع فروع التعليم المهني المتوفرة في كل منطقة تعليمية و توزيع مراكز مؤسسة التدريب المهني في المحافظات ،داعية الطلبة الاطلاع عليها قبل البدء في تعبئة النموذج الالكتروني.

وأشارت إلى أنه لا يسمح بتغيير بدائل خيارات الرغبة بعد اعتماد النموذج وإرساله،لذا على الطلبة التأني في تعبئة الطلب ومراجعته قبل اعتماده. .

وأشارت إلى أن توزيع الطلبة يتم وفق الالية المعتمدة لهذه الغاية وهي المعدل المعتمد الذي يتم احتسابه بواقع 30% من معدل الصف الثامن و30% من معدل التاسع و40% من معدل الصف العاشر ويتم توزيع الطلبة الى فروع التعليم المهني في ضوء رغباتهم ومعدلهم المعتمد و الطاقة الاستيعابية للمدارس

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