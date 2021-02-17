التربية: تأجيل امتحانات التعليم الإضافي المقررة اليوم وغدا

عمان- قررت وزارة التربية والتعليم، تأجيل الامتحانات المقررة للعاملين على حساب التعليم الإضافي اليوم الأربعاء، وغدا الخميس، إلى بداية الأسبوع المقبل، بسبب الظروف الجوية السائدة، وحفاظا على سلامة المعلمين والقائمين على الامتحانات.

وعممت الوزارة على مديرياتها في الميدان لتأجيل هذه الامتحانات، ومواصلة عقدها ايام السبت والأحد والاثنين من الاسبوع المقبل.

يذكر أن الامتحانات بدأت في مديريات التربية والتعليم في الحادي عشر من الشهر الحالي، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم غد الخميس.

وعلمت وكالة الأنباء الأردنية(بترا )، أن عدد المتقدمين للعمل على حساب التعليم الإضافي في جميع مديريات التربية والتعليم بلغ 43 ألفا و 975 معلما ومعلمة من مختلف التخصصات.-(بترا)