التربية: تأمين مدارس المملكة بوسائل التدفئة

قالت أمين عام وزارة التربية للشؤون الفنية والإدارية الدكتورة نجوى قبيلات، انه تم إجراء الصيانة اللازمة للمدارس قبل بدء العام الدراسي لضمان أجواء دراسية مناسبة للطلبة، سيما خلال فصل الشتاء.

و أكدت في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء ان الوزارة أحالت نحو 98 عطاء منذ بداية العام الحالي بكلفة وصلت الى 11.119 مليون دينار، تم تسليم جزء منها، موضحة ان اعمال الصيانة شملت نحو 660 مدرسة.

وبينت قبيلات ان العمل جار حالياً على إحالة عطاءات جديدة بقيمة 4 ملايين دينار لإجراء اعمال الصيانة بمختلف انواعها في عدد من المدارس من ضمنها تنفيذ عطاءات للخلايا الشمسية وذلك لتأمين التدفئة للمدارس.

واشارت قبيلات الى ان عدد المدارس التي يتوفر فيها أنظمة خلايا شمسية بلغ نحو 650 مدرسة في جميع مناطق المملكة، وتم تأمين التدفئة فيها من خلال تركيب أجهزة تكييف، اضافة الى توفير التدفئة المركزية في حوالي 270 مدرسة، لافتة الى أن بقية المدارس يتم تأمينها بمدافئ تعمل على المحروقات حيث باشرت الوزارة بصرف مستحقات المدارس من المحروقات منذ 15 من شهر تشرين الثاني الحالي.

ولفتت قبيلات الى استمرار الوزارة بتفويض مديري التربية والتعليم في المحافظات وبالتنسيق مع الحكام الإداريين بشأن دوام المدارس خلال المنخفضات الجوية والظروف الجوية الصعبة، مؤكدة انه يتم تحويل التعليم عن بعد عبر منصات الوزارة التعليمية في المدارس التي يتم تعطيلها بسبب الأحوال الجوية.-(بترا)