الحكومة تبحث فتح المراكز الثقافية وعودتها للعمل

عمان – بحث وزيرا التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي والعمل الدكتور معن القطامين، مع رئيس نقابة أصحاب المراكز الثقافية حسن الشديفات وعدد من أعضاء النقابة اليوم السبت، فتح قطاع المراكز الثقافية، في اطار توجه الحكومة للفتح التدريجي والمدروس للقطاعات المختلفة.

وتم خلال اللقاء، الذي عقد في وزارة التربية والتعليم، التوافق على أن تتقدم النقابة بطلب رسمي تبدي فيه رغبتها بفتح المراكز الثقافية المرخصة، وتأكيدها على الالتزام بالبروتوكول الصحي المعد من قبل وزارتي العمل والصحة، والالتزام بتعيين مراقب ضمن برنامج توكيد، إضافة إلى تزويد وزارة التربية والتعليم بعدد الطلبة والمتدربين فيها، وأماكن المراكز.

كما تم خلال اللقاء، الذي حضره الامناء العامين لوزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل، ومدير إدارة التعليم الخاص في التربية، التوافق على عرض مقترح المراكز الثقافية على اللجنة المكلفة بهذا الشأن، في ضوء المعايير التي وضعتها الحكومة لفتح القطاعات.

وأكد النعيمي، حرص الحكومة على ترجمة التوجيهات الملكية السامية بفتح مدروس وتدريجي للقطاعات، وتطبيق البروتوكول والاشتراطات الصحية، بما يضمن استمرارية عمل هذه القطاعات وسلامة العاملين فيها والمجتمع، مبينا أن الوضع الوبائي، يتطلب من الجميع، الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي والاشتراطات الصحية.

بدوره بين القطامين، أن عمل المراقب الصحي ضمن برنامج توكيد، يهدف لمتابعة الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي وليس تسجيل المخالفات، بحيث يكون عمله مرتبطا بضابط الارتباط الذي تعينه المنشأة فيها، مشيرا إلى أن تعيين المراقب الصحي يتم بناء على عدد الطلبة والمتدربين والكوادر في المنشأة.

من جانبه، أشاد نقيب المراكز الثقافية بهذا التوجه، الذي يعكس رغبة المراكز الثقافية بالعودة إلى العمل، وفق شروط تضمن صحة وسلامة العاملين والطلبة والمتدربين فيها.

وأكد أن تعيين مراقب صحي ضمن برنامج توكيد، يحقق ايضا الشروط الصحية للمراكز التي تحرص على ضمان توفرها، مبينا أن هذا التوجه، يعكس متابعة الحكومة للمراكز الثقافية، ومساعدتها في تأدية مهامها في هذه الظروف.

بترا