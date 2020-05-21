“التربية” تبدأ ببث مراجعات لطلبة “التوجيهي” في 1 حزيران

آلاء مظهر

عمان- عممت وزارة التربية والتعليم امس كتابًا رسميًّا يوضح آلية العودة للعمل في ضوء القرار الحكومي المتضمن عودة القطاع العام للعمل بعد جائحة كورونا للموظفين والمعلمين ضمن ضوابط واشتراطات وفق الدليل الإرشادي للعودة للعمل.

وتستكمل الوزارة الأعمال الخاصة بنهاية العام الدراسي حيث سيبدأ طلبة المدارس الحكومية من الصفوف (4-11) بتأدية الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني يوم 4 حزيران (يونيو) المقبل من خلال منصة “درسك” في المواد الأساسية، أما بقية الصفوف من 1-3 والمواد الأخرى فسيقوم المعلمون بتقييم طلبتهم ورصد نتائجهم.

وقالت الوزارة، إن الدخول للمنصة لأداء الاختبار سيتم باستخدام الرقم الوطني للطلبة الأردنيين والرقم التعريفي للطلبة غير الأردنيين وأبناء الأردنيات، موضحة أن الاختبارات، التي ستتم عن طريق جلسات مدة كل جلسة ساعتان تشمل الجلسة مادة دراسية واحدة أو أكثر، وبأسئلة موضوعية من نوع اختيار من متعدد.

وتشمل الاختبارات محتوى ومهارات المادة الدراسية للفصل الدراسي الثاني بأكمله.

وتبدأ الاختبارات وفق البرنامج المعلن، يوم الـ4 من الشهر المقبل وتنتهي يوم الـ14 منه، خيث يتاح للطلبة الدخول إلى المنصة لتقديم الاختبارات من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة السادسة مساء.

وأكدت الوزارة على الطلبة ضرورة استكمال الإجابة عن الأسئلة جميعها قبل الخروج من الامتحان؛ لأن النظام لا يسمح للطالب العودة إلى الاختبار بعد الخروج منه.

وبدأت وزارة التربية والتعليم التحضير لبدء العام الدراسي 2020/2021 والمقرر بدؤه في الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل؛ إذ تقوم الوزارة بمجموعة من الإجراءات الإدارية مثل طرح عطاءات طباعة الكتب المدرسية وعطاءات شراء الأثاث المدرسي، وتستكمل إجراءات النقل الخارجي للمعلمين، وإطلاق موقع استقبال طلبات العمل على حساب التعليم الإضافي.

كما بدأت الوزارة باستكمال جملة من الإجراءات الفنية منها استكمال بناء الخطة العلاجية والاستدراكية لمعالجة فجوات التعلم لدى الطلبة الذين لم ينخرطوا بعملية التعليم عن بعد، واستكمال بناء البرامج الإثرائية المصاحبة للمنهاج التي تركز على المهارات الرقمية والبرمجة والمهارات الحياتية ومهارة الخط العربي وغيرها من البرامج التي ستقدم خلال فصل الصيف والتي سيكون معظمها من خلال التدريس المباشر أو عن بعد.

وفي ضوء ما كشفت عنه نتائج الدراسات التي أجرت الوزارة والدراسات الأخرى قامت الوزارة بتطوير منصة التعليم (درسك) بجانبها التفاعلي وخصائص التقييم الذاتي بالإضافة إلى تجويد المحتوى وأساليب تقديمه، وتعزيزه بعناصر التعلم الجاذبة، ليتسنى للمعلم توظيف التعليم الإلكتروني في الحصة الصفية، وبما يمكن الطلبة من تعميق تعلمهم باستخدام مصادر تعلم مختلفة وتقييم تعلمهم، وإمكانية تكييف عملية التعلم بحسب سرعة التعلم لديهم.

وبناء على ذلك بدأت الوزارة باستكمال تطوير المحتوى الإلكتروني خلال الأشهر المقبلة ليقوم على المفهوم والمهارة، ويعزز التعلم الذاتي؛ ليشكل نقطة تحول في التعلم الصفي والتعلم الذاتي، وفي خطوات إجرائية لتعديل ذلك كلفت الوزارة فرقًا من المعلمين والمشرفين لاستكمال الخطة العلاجية والإثرائية والتطويرية للتعلم الإلكتروني.

وتقوم الوزارة بتطوير برامج تدريبية متعددة الوسائط للمعلمين خلال فصل الصيف وبصورة مستمرة؛ حرصًا منها على التنمية المهنية المستدامة للمعلمين.

والوزارة إذ تخطط لذلك فإنها تؤكد أنها ماضية في استكمال جميع الإجراءات الإدارية والفنية واللوجستية لبدء العام الدراسي المقبل وليكون الطلبة على مقاعد الدراسة في الموعد المقرر في الاول من ايلول (سبتمبر) المقبل.

من جانب آخر، ستباشر الوزارة بتحميل وبث المحتوى الالكتروني لمراجعات خاصة لطلبة التوجيهي عبر منصة “درسك” وهي متاحة لجميع الطلبة وكذلك عبر القناة الرياضية للتلفزيون الأردني وبواقع 101 حصة لطلبة الفرع الأكاديمي و 172 حصة للفرع الصناعي و 78 حصة للفروع المهنية الأخرى وتشمل المراجعات مواد الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

ودعت الوزارة طلبة “التوجيهي” الى الاستفادة من هذه المراجعات التي سيبدأ بثها اعتبارا من الأول من حزيران (يونيو) المقبل.