التربية تبرر حذف اسم فلسطين من الجغرافيا.. ماذا قالت؟

عمّان – الغد – أصدرت وزارة التربية والتعليم، الأربعاء، توضيحا حول عدم وجود اسم “فلسطين” على إحدى الخرائط الموجودة في كتاب الجغرافيا للصفّ العاشر الأساسي، قائلة إنها لم تقم بحذف الاسم لكونه لم يكن مثبتا على الخريطة منذ الطبعة الأولى عام 2016، كما لم تجرِ الوزارة أي تغيير على مدى تتابع الطبعات السنوية، فيما أكدت أنها ستأخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار في الطبعات القادمة.

وأكدت الوزارة أن مصدر الخرائط الموجودة في الكتب المدرسية هو المركز الجغرافي الأردني ، وهذه الخريطة موضوع الحديث مأخوذة كما هي من المصدر.

وتاليا نصّ التوضيح:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي قيام وزارة التربية والتعليم بحذف اسم فلسطين من خريطة في كتاب الجغرافيا للصف العاشر الأساسي، لذا تؤكد الوزارة على ما يلي:

أولا: التعبير بكلمة حذف غير دقيق ، كون اسم فلسطين لم يكن مثبتا على الخريطة في طبعة الكتاب الأولى عام 2016، ولم يجر عليها أي تغيير على مدى تتابع الطبعات السنوية. علماً بأنه منذ ذلك الوقت لم يرد إلى الوزارة أية ملحوظات تتعلق بهذا الشأن.

ثانيا: مصدر الخرائط الموجودة في الكتب المدرسية هو المركز الجغرافي الأردني، وهذه الخريطة موضوع الحديث مأخوذة كما هي من المصدر.

ثالثا : لا يوجد أية نية لتغييب اسم فلسطين وواقع المناهج الدراسية الأردنية يشهد بذلك حيث تزخر مناهجنا بكافة الصفوف بتناول موضوعات تتحدث عن فلسطين، ففلسطين في قلوب كل الأردنيين ووجدانهم وعلى رأسهم القيادة الهاشمية.

رابعا: تؤكد وزارة التربية أن النظرة إلى المناهج تؤخذ بشمولية وليس بنظرة مجزأة.

خامسا: كما تؤكد الوزارة أنها ستأخذ هذه الملحوظة بعين الاهتمام في الطبعات القادمة من الكتاب.