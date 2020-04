التربية تجري تقيميا إلكترونيا للطلبة قبل شهر رمضان من خلال منصة درسك

ألاء مظهر

عمان – فيما تعقد وزارة التربية والتعليم خلال الأيام المقبلة تقييما إلكترونيا لجميع الطلبة على اختلاف مراحلهم الدراسية عبر منصة التعليم الالكتروني “درسك” بحسب ما أكده مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم.

رأى خبراء تربويون بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح لكونها ستزود صانعي القرار في الوزارة بمؤشرات حول مدى اكتساب الطلبة للمهارات والمفاهيم المستهدفة في كل مادة دراسية.

وتوقع المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه في تصريح لـ”الغد” اليوم، أن الوزارة ستعقد التقييم الأول قبل شهر رمضان المبارك.

وقال المصدر ذاته، إن الهدف من عملية التقييم تفعيل عملية التعليم، فضلا عن إعطاء الوزارة تغذية راجعة عن مدى اكتساب الطلبة للمهارات المطلوبة من المواد الدراسية التي يتلقها الطلبة.

وبين المصدر ان الوزارة ستعلن خلال الايام المقبلة عن كل الاجراءات المتعلقة بالتقييم ومواعيده وشكله وبرنامج التقييم للطلبة، وآلية اجرائه.

وأوضح أن عملية التقييم الطلبة ستجرى بشكل إلكتروني تفعيلاً لنظام التعلم عن بُعد، في ضوء القرار الحكومي بتعليق الدراسة في جميع مدارس المملكة في اطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا.

واشار المصدر إلى إن الوزارة ستقوم بإجراء هذا التقييم لكافة الطلبة على اختلاف مراحلهم الدراسية عن طريق الأسئلة موضوعية ( الاختيار من متعدد) التي سيتم توفيرها على منصة درسك.

وبين أن الوزارة انتهت مؤخرا من إعداد بنك الأسئلة الذي يتضمن فقرات تقيمية للطلبة ،داعيا الطلبة للمواظبة والتزام بمشاهدة الدروس التي يتم نشرها يوميا على المنصة وقنوات التلفزيونية.

وشدد المصدر على أهمية دور اولياء الامور في تنظيم اوقات ابنائهم ومساعدتهم في متابعة دروسهم والتحضير الجيد لها في ظل الظروف الراهنة.

وأيد خبراء تربويون خطوة الوزارة باجراء تقييم للطلبة ،معتبرين أنها خطوة في الاتجاه الصحيح كونها ستزود صانع القرار في الوزارة بمؤشرات دقيقة عن مدى اكتساب الطلبة للمهارات و المفاهيم المستهدفة من المباحث الدراسية.

وزير التربية والتعليم الأسبق فايز السعودي قال ان عملية التعليم سواء كانت تتم بشكلها التقليدي داخل أسوار المدارس او عن بعد كما يجري الآن تحتاج إلى عملية تقييم من أجل تحديد وقياس مستواه الطالب التعليمي ومدي اكتسابه للمهارات والمفاهيم المستهدفة في كل مادة دراسية.

وأضاف السعودي في تصريح ل”الغد” ان عملية التقييم مهمة بشكل كبير في شكل التعليم التقليدي ولكن نحتاج لها اكثر في ظل الظروف الراهنة التي اضطرت الوزارة لتفعيل نظام التعليم عن بعد كون الطالب وفقا لهذا النمط يكون الطالب بعيدا عن مدرسته ويعتمد على ذاته في متابعة دروسه عبر منصة درسك او القنوات التلفزيونية التي خصصتها الوزارة لهذه الغاية.

وشددالسعودي على أهمية وجود تقييم مستمر للطلبة في هذه الأوقات لتحديد مدى استفادة الطلبة من النتاجات التعلمية المستهدفة.

واكد ان عملية التقييم يمكن لها أن تكون في الأجزاء التي تلقى الطالب تعليمه فيها بشكل تقليدي داخل أسوار المدارس او بما تلقوه عن بعد،لافتا الى ضرورة إجرا عملية التقييم التشخيصي كونها ستكشف عن مواطن القوة والضعف للعمل على معالجتها وتحسينها فضلا عن تطوير النشاطات والأساليب المستخدمة في عملية التعلم عن بعد

وأوضح السعودي ان عملية التقييم يجب أن تركز على مفاهيم والمهارات التي قدمت من خلال عملية التعليم عن بعد من خلال أسئلة تكون شامله وتراعي جدول معايير قياس التقييم.

ومشاركه بالراي، الخبير التربوي الدكتور عايش النوايسة الذي قال ان التفكير جديا بضرورة التحول من التعلم التقليدي إلى التعلم الرقمي، كان قبل الأزمة الحالية والمرتبطة بانتشار فايروس كورونا.

وبين النوايسة ان قطاع التعليم الذي وجد نفسه مجبراً ليتحول في أدواته وفي شكله وإجراءاته من خلال توظيف التقنيات الإلكترونية والرقمية في تعلم الطلبة عن بعد،موضحا بان هذا الإجراء فتح بابا كبيرا أمام وزارة التربية والتعليم وكافة القطاعات المعنية بالتعليم لتحول بالتعلم من شكله التقليدي إلى التعلم عن بعد المستند إلى الادوات الرقمية وبمساندة وتقبل من الجميع.

بين النوايسة ان هذا التحول أدى إلى تغيير شكل التقييم الخاص بتعلم الطلبة، ومن المعروف لدى التربويين أن هناك ثلاثة أنواع من التقييم هي التقييم من أجل التعلّم (Assessment for learning) و تقييم التعلّم (Assessment of learning) و التقييم كتعلّم: (Assessment as learning) والنوع الأخير هو الملائم لتقييم الطلبة في ظل التعلم عن بعد، إذ يهتم المعلمون بعملية تطوير ودعم العمليات ما د وراء المعرفة للطلبة (تفكير الطالب بالعمليات العقلية التي يقوم بها واستخدامها وفهمها).

واشار الى ان هذا النوع من التقييم يركز على دور الطالب (كأداة ربط) في ربط التعلّم بالتقييم ومراقبة ما يتعلّمونه ويفهمونه بشكل ذاتي، و يكون فيه الطلبة نشطين ومشاركين وناقدين يستطيعون تكوين معاني من المعلومات وربطها بما لديهم بالتعلّم الجديد، و يستخدم الطلبة التغذية الراجعة لتنظيم وتعديل ما أدركوه.

و يتضمن التقييم كتعلم ضرورة أن يتعلّم الطلبة أن يكونوا مقيمّين ناقدين يستطيعون استخدام المعلومات وربطها بالمعرفة السابقة ويستخدمونها في التعلّم الجديد ولا بد من الإشارة إلى أن التعلّم في التقييم كتعلم عملية نشطة لإعادة بناء المعرفة، تظهر عند تفاعل الأفراد مع الأفكار الجديدة وهذا يتطب من الطلبة التفكر وكتابة الانطباعات عن تعلّمهم، وعمل التعديلات اللاّزمة لتحقيق تعلّم أعمق، بحسب النوايسة.

واشار الى إن الميزة الإساسية لهذا النوع من التقييم أن يعمل على توجيه وتوفير فرص لكل طالب للرصد والتأمل الناقد لتعلّمه، وتحديد الخطوات القادمة لتعلمه، كما يتطبب تفكير كل طالب في تعلّمه، ما الاستراتيجيات التي تستخدم لدعم أو تحدي ذلك التعلّم، والآليات التي يستخدمها لضبط وتطوير تعلّمه. لذا فهو يختلف بشكل كلي عن التقييم من خلال الاختبارات المدرسية والتي من الصعوبة تنفيذها في ظل التعلم عن بعد بصورته الحالية.

[email protected]