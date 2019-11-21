تعميم من “التربية” حول الشروط الصحية للمقاصف المدرسية

ألاء مظهر

عمان- عممت وزارة التربية والتعليم على جميع مديري ومديرات المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال الاشتراطات الصحية الواجب توفرها في المقاصف المدرسية والأغذية المسموح بيعها والممنوعة وتعديلاتها.

وحددت الاشتراطات المعدلة للاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية والاغذية المسموح بيعها والممنوعة لسنة 2019 والتي نشرت في الجريدة الرسمية مؤخرا.

وبحسب المادة الرابعة من الاشتراطات المعدلة فانه يمنع منعا باتا بيع وتناول الأغذية الآتية: الأطعمة “البائته” ويتم التخلص منها يوميا، المشروبات الغازية بانوعها والطاقة والمشروبات التي تحتوي على مادة الكافين والمشروبات والعصائر المحضرة يدويا.

كما يمنع تناول شراب الفاكهة وشراب المنكه، الحلوى والعلكة والملبس والمصاص والتوفي والنوجا والمارشملو والسكر المحروق (الكارميل)، والاغذية والمشروبات المعلبة في عبوات زجاجية.

بالاضافة الى اللحوم بجميع انواعها والبيض والاحشاء الاخلية مثل كبده والطحالات ،البطاطا المقلية،البوظة والاسيكمو (المثلجات).

في حين نصت المادة الخامسة من الاشتراطات المعدلة على ان الاغذية المسموح بيعها في المقاصف تتمثل في مياه الشرب المعبأة اليا،عبوات الحليب السائل المعقم طويل الامد العادي والمنكهة والمعباة اليأ، واللبين المنكة وشراب اللبن والشنينة المعباة اليا.

كما سمحت ببيع العصائر الطبيعية ونكتار الفاكهة المعبأة اليا،و السندويشات والمعجنات الطازجة والمغلفة من المطاعم المرخصة حسب الشروط والتعليمات الصحية والحاصل من يعمل فيها على شهادات خلة من الامراض المعدية مع الاحتفاظ بصورة عن رخصة المهن سارية المفعول)

فضلا عن البسكوت بجميع انواعهة العادي والمحشو والكعك والكيك المغلف اليا وتفضل انواع المدعمه بالفيتامينات والاملاح المعدنية،والمكسرات المغلفة اليا على ان تكون خالية من الاصباغ والالوان والنكهات الصناعية.

كما سمحت ببيع الفواكة والخضروات الطازجة وعبوات التمور الصغيرة والفواكة المجففة والمغلفة اليا، والشكولاته التي تحتوي على مواد غذائية بدون اصباغ ونكهات صناعية والمعباة اليا على ان لا يتجاوز وزن القطعة الواحدة 30 غم.

وسمحت كذلك في بيع وتناول رقائق الخبز المحمصة،حبوب الافطار المغلفة والمدعمة بالحديد والفيتامينات والبشار الطبيعي على ان تكون جميعها خالية من الاصباغ والالوان والنكهات الصناعية.

بالاضافة الى بيع مادة الشيبس من البطاطا والذرة شريطة ان يكون شبس البطاطا خاليا من الاصباغ والالوان والنكهات الصناعية وان لا يتجاوز وزن العبوة الواحدة 30غم، في حبين ان يخلو شبس الذرة من الاصباغ والالوان والمنكهات الصناعية وان لا يتجاوز وزن العبوة الواحدة 15 غم.

كما نصت الاشتراطات المعدلة على ان يكون بيع الشبس “الذرة والبطاطا” خلال يومي الاثنين والخميس فقط من ايام الاسبوع.

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