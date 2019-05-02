“التربية” تحدد دوام المدارس في رمضان

عمان- الغد- حددت وزارة التربية والتعليم دوام المدارس في شهر رمضان المبارك.

وقال وزير التربية في تعيمم، إن “الدوام سيبقى كما معمول به حاليا على أن يتم تخفيض 5 دقائق من كل حصة صفية، و10 دقائق من الاستراحة، وإلغاء الدقائق الـ5 بين الحصص”.

وحدد الوزير الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني 2018/ 2019 يوم السبت 18-5-2019، بحيث يبدأ الاختبار عند الساعة 10 صباحاً للفترة الصباحية والساعة 12 ظهرا للفترة المسائية.

ودعت الوزارة الالتزام بهذه التعليمات ومراعاة حرمة الشهر الفضيل، ومشاعر الصائمين، ومنع كافة أشكال الإخلال بحرمته.