آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

التربية تحرم 53 طالبا من امتحانات التوجيهي لدورتين متتاليتين

منذ 3 ساعات
طلبة "توجيهي" يؤدون الامتحان في إحدى القاعات -(الغد)
طلبة "توجيهي" يؤدون الامتحان في إحدى القاعات -(الغد)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – قال الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد المساعفة، اليوم الخميس، إنه جرى حرمان 53 مشتركًا في امتحان التوجيهي، اليوم، لدورتين امتحانيتين متتاليتين.
وأضاف الدكتور المساعفة أنه وبهذا القرار يرتفع العدد الكلي للطلبة الذين تم حرمانهم إلى 184مشتركًا بسبب استخدام الهاتف النقال أثناء سير الامتحان في مختلف مديريات التربية والتعليم في المملكة، مشيرًا إلى أنه تم ضبط هذه الأجهزة من خلال تطبيق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock