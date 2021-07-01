التربية تحرم 53 طالبا من امتحانات التوجيهي لدورتين متتاليتين

عمان – قال الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد المساعفة، اليوم الخميس، إنه جرى حرمان 53 مشتركًا في امتحان التوجيهي، اليوم، لدورتين امتحانيتين متتاليتين.

وأضاف الدكتور المساعفة أنه وبهذا القرار يرتفع العدد الكلي للطلبة الذين تم حرمانهم إلى 184مشتركًا بسبب استخدام الهاتف النقال أثناء سير الامتحان في مختلف مديريات التربية والتعليم في المملكة، مشيرًا إلى أنه تم ضبط هذه الأجهزة من خلال تطبيق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات.