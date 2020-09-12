“التربية”: 74 إصابة مؤكدة بكورونا في مدارس المملكة – تفاصيل

عمان-الغد- قررت وزارة التربية والتعليم التحول من التعليم المدرسي إلى التعليم عن بعد لمدة 14 يوما في عدد من المدارس الحكومية والخاصة.

وأوضحت الوزارة في موجز إعلامي اليوم السبت أن قرار التحول إلى التعليم عن بعد جاء بسبب فيروس كورونا أو بسبب عزل بعض المناطق، على النحو التالي:

1 – مدرسة خاصة تابعة لمديرية تربية لواء الجامعة ( إصابة واحدة لطالبة ) .

2- قسم البنات في إحدى المدارس الخاصة التابعة لمديرية تربية لواء القويسمة ( إصابة واحدة لطالبة ) .

3 – مدرسة شفا بدران الأساسية المختلطة ( إصابة سكرتيرة ) / تربية لواء الجامعة .

4 – مدرسة توفيق أبو الهدى الثانوية للبنين ( إصابة لمعلم وإصابة لطالب ) .

5 – مدرسة غرناطة الأساسية الأولى ( إصابة عاملة ) / مديرية تربية قصبة عمان .

6 – مدرسة تل الرمل الأساسية للبنين ( إصابة معلم ) / مديرية تربية.

7 – مدرسة حسان بن ثابت الأساسية للبنين ( إصابة محتملة ) / مديرية تربية لواء ماركا / التحول الى التعليم عن بعد مؤقتا إلى حين التأكد من حالة الإصابة المحتملة وإجراء التعقيم للمدرسة .

وبذلك يكون عدد المدارس الحكومية التي تحولت إلى التعليم عن بعد بسبب وجود إصابات فيها على النحو التالي :

أولا : المدارس الحكومية ( 31 ) مدرسة .

ثانيا : المدارس الخاصة ( 7 ) مدارس .

ثالثا : مدارس وكالة غوث اللاجئين الاونروا ( 6 ) مدارس .

رابعا : مدارس الثقافة العسكرية ( مدرسة واحدة )

وأضافت الوزارة عبر الموجز أن عدد المدارس التي تم تحويل التعليم فيها الى التعليم عن بعد بسبب وقوعها ضمن مناطق العزل دون ظهور إصابات فيها (45) مدرسة في مناطق الاشرفية والاغوار الجنوبية والشونة الجنوبية.

وتابعت، أن عدد الإصابات المؤكدة فهي على النحو التالي في جميع المدارس :

1- ( 42 ) طالبا وطالبة .

2 – ( 31 ) معلما ومعلمة .

3- ( 1 ) عاملة واحدة .

وأهابت وزارة التربية والتعليم بجميع المعلمين والطلبة وكافة العاملين، الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على السلامة.