“التربية”: تحويل 5 مدارس لنظام التعلم عن بعد لمدة 14 يوما

عمان-الغد- قررت وزارة التربية والتعليم تحويل (5) مدارس لنظام التعلم عن بعد لمدة 14 يوما اعتبارا من يوم امس الخميس والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاثة اولى وطلبة ثانوية عامة، وعلى النحو التالي:

المدارس الحكومية:

1- مدرسة ضاحية الحسين الثانوية للبنات / إصابة طالبة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد

2- مدرسة سال الأساسية الثانية المختلطة / إصابة طالبة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد

3- مدرسة عائشة الثانوية للبنات / إصابة طالبة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد

4- مدرسة بشرى الأساسية للبنات / إصابة طالبة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد

المدارس الخاصة:

التحول إلى التعليم عن بعد في مدرسة خاصة واحدة تابعة لمديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد / التعليم الخاص لمدة 14 يوما بسبب إصابة أحد الطلاب.

وبذلك يصبح مجموع المدارس الحكومية والخاصة ووكالة غوث اللاجئين والثقافة العسكرية التي تحولت الى التعليم عن بعد بسبب وجود إصابا فيها او كإجراء احترازي 111 مدرسة و 63 مدرسة تحولت إلى التعليم عن بعد بسبب عزل المناطق بلا إصابات بمجموع 174 مدرسة.

كما بلغ عدد الإصابات الإجمالي للطلاب في جميع المدارس 94 طالبا وطالبة، و53 معلما ومعلمة، و7 مستخدمين و3 موظفين في مديريتي تربية، علما بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس.

وتهيب الوزارة بجميع المعلمين والطلبة وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم.