آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“التربية”: تحويل 5 مدارس لنظام التعلم عن بعد لمدة 14 يوما

منذ 20 دقيقة
التعلم عن بعد - أرشيفية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان-الغد- قررت وزارة التربية والتعليم تحويل (5) مدارس لنظام التعلم عن بعد لمدة 14 يوما اعتبارا من يوم امس الخميس والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاثة اولى وطلبة ثانوية عامة، وعلى النحو التالي:
المدارس الحكومية:
1- مدرسة ضاحية الحسين الثانوية للبنات / إصابة طالبة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد
2- مدرسة سال الأساسية الثانية المختلطة / إصابة طالبة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد
3- مدرسة عائشة الثانوية للبنات / إصابة طالبة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد
4- مدرسة بشرى الأساسية للبنات / إصابة طالبة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد
المدارس الخاصة:
التحول إلى التعليم عن بعد في مدرسة خاصة واحدة تابعة لمديرية التربية والتعليم للواء قصبة إربد / التعليم الخاص لمدة 14 يوما بسبب إصابة أحد الطلاب.
وبذلك يصبح مجموع المدارس الحكومية والخاصة ووكالة غوث اللاجئين والثقافة العسكرية التي تحولت الى التعليم عن بعد بسبب وجود إصابا فيها او كإجراء احترازي 111 مدرسة و 63 مدرسة تحولت إلى التعليم عن بعد بسبب عزل المناطق بلا إصابات بمجموع 174 مدرسة.
كما بلغ عدد الإصابات الإجمالي للطلاب في جميع المدارس 94 طالبا وطالبة، و53 معلما ومعلمة، و7 مستخدمين و3 موظفين في مديريتي تربية، علما بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس.
وتهيب الوزارة بجميع المعلمين والطلبة وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم.

مقالات ذات صلة

“صحة الطفيلة”: عدد مخالطي مصاب لواء بصيرا 41 شخصا

منذ 13 دقيقة
إغلاق محلات بعمان

إغلاق 3 محال ومخالفة 13 مواطنا لمخالفتهم أمر الدفاع في مأدبا

منذ 18 دقيقة

حظر شامل في سويمة والروضة في الشونة الجنوبيّة اعتباراً من الأحد

منذ ساعة واحدة

السفير الأميركي يصل المملكة ويدخل الحجر

منذ ساعتين
انتخابات 2020
53 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock